Andrés Iniesta admite que todavía va al psicólogo tras sufrir una depresión

Andrés Iniesta es uno de los jugadores de fútbol más populares del mundo, aunque actualmente milita al otro lado del globo en el Vissel Kobe japonés, y aunque su vida pueda parecer idílica lo cierto es que ha pasado por importantes baches. El deportista de 38 años ha recordado en una entrevista con el youtuber Jordi Wild, de The Wild Project, la fuerte depresión que sufrió hace una década y por la que todavía va a terapia, una situación cuyo origen no estaba claro pero que se juntó con la muerte de Dani Jarque.

Si bien es cierto que Andrés Iniesta ya había desvelado en el programa de Risto Mejide que había sufrido una depresión, en esta ocasión ha admitido que es algo que nunca ha superado del todo: "Yo no me recuperé de ese periodo", ha compartido, un momento en el que te empiezas a encontrar más bajo de energía, con menos ánimo, y empiezas a hacerte pruebas pero no hay nada aparentemente mal, lo que te obliga a hacer un trabajo de puertas para dentro. "Estando en Japón he vivido situaciones muy parecidas, no iguales porque ya sé reconocerlas [...] aquello que habías vivido anterior te va a ayudar a no caer tan bajo", ha añadido, explicando también que aún continúa hablando con profesionales sobre el tema.

"Yo a día de hoy sigo haciendo terapia con las personas con las que tengo confianza desde hace años", ha dicho Andrés Iniesta con rotundidad a Jordi Wild, volviendo a echar luz a un tema que es cada vez más habitual en las conversaciones pero que durante muchos años se ha considerado tabú, sobre todo entre las élites sociales y del deporte. La gestión del privilegio que aporta la fama es conflictiva para muchos, en ocasiones porque no se puede evitar pensar que con todo lo que se tiene, ¿qué es lo que está fallando?

Sin embargo, Andrés Iniesta ha señalado que esta enfermedad le puede "suceder a cualquiera" porque no tiene nada que ver "con las cosas materiales". "Creo que todo el mundo pasamos por todas esas fases y nunca nos recuperamos del todo", ha compartido el deportista, que se ha emocionado al hablar del tema porque le gusta continuar aprendiendo y descubriendo detalles sobre la salud mental. "Cuanto más se hable, cuanto más se diga, más ayuda", ha añadido.

El autor del gol que le dio a España su único Mundial ha reivindicado que los prejuicios que existen en torno al autocuidado y la salud mental no deberían existir, y que cuando él lo expresó por primera vez lo hizo desde la naturalidad y honestidad, sin pensar en lo que podía pasar. Según ha comentado, nunca pensó que le fueran a atachar de loco o de débil cuando habló de ello en televisión en 2018. Entonces expresaba que acudió a un profesional para que le recetara medicación porque pensaba que si no no iba a salir del pozo en el que se encontraba atrapado.

Además de salud mental, Andrés Iniesta ha hablado también de su posible vuelta a España en el futuro. Según ha explicado no se ve volviendo al F.C. Barcelona como jugador, porque aunque estaría encantado "ya pasó el momento" ya que "no se puede competir" con el alto nivel que existe en el equipo actualmente y con el resto de las ligas en las que compite. Sin embargo, su deseo sí es volver a formar parte del equipo técnico, ya sea como entrenador o como director técnico.