Laura Escanes habla sobre su debut como concursante en 'El Desafío' ante un espectador de excepción: Álvaro de Luna

Roberto Leal, Florentino Fernández y Laura Escanes han acudido a El Hormiguero con motivo del estreno el próximo viernes 13 de enero de la nueva temporada de El Desafío. Muy interesado por el debut de la influencer como participante de un concurso de televisión, Pablo Motos ha revelado quién ha acompañado a la exmujer de Risto Mejido. "Laura, te está aplaudiendo todo el mundo, pero hay una persona que te aplaude un poquito más fuerte que es tu chico, que está por ahí arriba", ha dicho el presentador, que ha dejado boquiabierta a la invitada. "Ya casi lo tenemos... No le han enfocado todavía", ha continuado diciendo Motos para que los cámaras grabaran al cantante. "Mejor no le enfoquéis", ha contestado Escanes con una sonrisa.

Muy feliz con la oportunidad que ha tenido en la tercera edición de El Desafío, Laura, que se ha fotografíado en el ascensor con Álvaro al terminar el programa, ha confesado que esta primera vez en un talent de televisión la recuerda con "muchos nervios". "Es un entorno muy distinto. Al final yo estoy acostumbrada de estar en mi casa con el móvil y de repente estar rodeada de toda esta gente que sabe un poco pues me hacía muy pequeña y me daba mucho miedo", ha reconocido la influencer, que también ha revelado que su entorno más cercano le dijo que no se metiera en nada de lo relacionado con la pequeña pantalla. "Empecé a preguntar, porque conozco a mucha gente que trabaja en el medio, para saber dónde me metía y había comentarios de que ni me lo planteara o que no era mi sitio", ha explicado a Pablo Motos.

Laura ha confesado también que ante esos comentarios prefirió tomar su propio camino porque tiene claro que si se tiene que equivocar será porque ella tomado la decisión de hacer algo y después aprenderá de ello. "Tuve el presentimiento de que iba a ir bien y me lancé. Ahora que lo he probado sigo poniéndome nerviosa, pero la experiencia en el programa ha sido increíble, inmejorable. Todo el equipo y mis compañeros han sido geniales, he estado como en casa", ha confesado. Además, Laura ha reconocido en El Hormiguero que cuando entró a El Desafío dijo que quería "callar bocas" porque prefiere que la gente que la critica lo haga viendo que sabe hacer "otras cosas". "Luego si sale bien o no ya es otra cosa", ha dicho Escanes, que ha confesado que para ella lo peor fue el reto con los patines.

Laura está atravesando una etapa de transición, ilusiones y nuevos retos, como su cambio de domicilio a una casa ubicada en Madrid que ha adquirido en propiedad y a la que se mudará durante este mes de enero. Será entonces cuando la reforma, en la que ha intervenido Pablo Castellano, marido de María Pombo, esté terminada y pueda instalarse de forma definitiva. Ahora, vive el día a día con Álvaro y cualquier plan es bueno para disfrutar de su mutua compañía.