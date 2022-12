Muchas lágrimas, ataques de ansiedad… Laura Escanes muestra lo que nadie ha visto de su año más duro

Estamos a punto de decir adiós al 2022 y, como cada año, son muchos los que aprovechan estos días para hacer balance y recordar todo lo vivido en estos 12 meses. Para algunos ha sido un año lleno de alegrías y buenas noticias, sin embargo, hay otros, como Laura Escanes, que ha atravesado una etapa muy difícil. Tras anunciar su separación de Risto Mejide, la influencer catalana ha tenido que empezar de cero y, aunque reconoce que también ha vivido muchas alegrías, no ha podido evitar recordar los momentos más complicados y dolorosos de este 2022.

Más sincera que nunca, Laura ha hecho un resumen mes a mes en el que se ha mostrado sin trampa ni cartón, compartiendo imágenes, sentimientos y situaciones que nadie había visto. La autora del libro Piel de letra asegura que "ha sido un año que personalmente no acompañaba a lo profesional y ha sido muy duro". "He trabajado mucho en mí, pero el proceso ha sido difícil".

Uno de sus recuerdos más tristes es del día de su cumpleaños: "Aunque lo celebré rodeada de la familia, no recuerdo que fuera un buen día. Me encargué yo misma el pastel (triste pero cierto), y un poco más y me saco yo misma el pastel para que lo soplara. Pero en Instagram eso no se ve, claro... Me da rabia esa presión de enseñar que estás feliz, porque si te comparas todo son familias felices y momentos increíbles".

Laura explica que fueron meses muy intensos en los que estaba con mucho trabajo (preparando su nuevo podcast, grabando los programas de la tercera edición de El Desafío...) "y a la vez seguía con eventos, rodajes y todo lo que habéis visto por Instagram". Todo eso le terminó pasando factura y "por eso, me salieron calvitas en el pelo".

"El resumen de mi año podría ser este: no paraba de currar, tenía proyectos increíbles que ni en mis mejores sueños... y una parte de mi lo disfrutaba y otra necesitaba que me permitiese estar mal", dice Laura compartiendo varias fotos en las que sale con los ojos llenos de lágrimas.

Otra situación muy difícil de la que nadie se dio cuenta tuvo lugar durante el estreno del documental de su amiga Dulceida. Sucedió en noviembre y Laura se convirtió en una de las grandes protagonistas del noche debido a todo el revuelo que habían causado sus primeras fotos con el cantante Álvaro de Luna. A pesar de todo, ella no dudó en atender a los medios para decir: "No quiero entrar en confirmar o desmentir nada porque es entrar en un círculo y un bucle que no me apetece. Sé lo que he vivido, lo que vivo, estoy tranquila y poco a poco".

Sin embargo, la realidad que vivió Laura fue muy diferente. "Ese día fue al photocall y a atender a la prensa, y me fui con un ataque de ansiedad horrible después de las entrevistas. No me pude quedar ni a ver el estreno", recuerda.

Han sido meses muy complicados para ella, de luces y sombras, pero el resumen del año de Laura Escanes termina con varias alegrías. La influencer reconoce que también ha vivido "muchos momentos de risas, fiestas, amigos... entre tanta montaña rusa, no os penséis". Por eso, ha recordado su increíble verano en su querida Menorca, su inolvidable viaje a Disney con su hija Roma, las charlas con su madre y su abuela, sus salidas con sus mejores amigas... y, por su puesto, su reciente viaje a México con Álvaro de Luna.

Laura es consciente de que tiene muchos motivos para sonreír. Además de lo feliz que es junto a su pequeña Roma y recuperar la ilusión en el amor tras su separación, la catalana está recibiendo mensajes muy bonitos de sus fans sobre su nuevo podcast, Entre el cielo y las nubes, y tiene la agenda repleta de compromisos profesionales. El año que viene también podremos verla como una de las concursantes del programa de televisión El Desafío y, además, va a empezar un nuevo capítulo de su vida en su nuevo hogar.

Tal y como ella misma contó hace unas semanas ya ha ido a visitar las obras de su futura casa y no puede estar más ilusionada. "Enero viene cargado de emociones", ha compartido en sus redes desvelando que ya ha hecho su última visita al piso antes de la entrega de llaves. "No puedo estár másssssssssss emocionada".

