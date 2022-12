Laura Escanes afronta con sentimientos encontrados sus Navidades más atípicas: 'No os voy a mentir, son unas fechas raras'

El 2022 ha sido un año de fuertes emociones y altibajos para Laura Escanes. Desde que hiciera oficial su separación de Risto Mejide tras siete años de relación y abandonara el chalet en el que formaron una familia, su realidad ha dado un giro de ciento ochenta grados. Una realidad que a la influencer le genera sentimientos encontrados, en especial ahora, con la llegada de las fiestas navideñas: "No os voy a mentir, son unas fechas raras porque inevitablemente va a ser distinto", ha avanzado la catalana hoy, durante el trayecto de tren que le ha llevado desde Madrid hasta Barcelona, donde pasará las fiestas con los suyos y con la ausencia del padre de su hija Roma.

VER GALERÍA

Para Laura, regresar a la Ciudad Condal es una gran noticia, pero eso no le resta la sensación extraña que le invade al saber que lo hará sin Risto, que el próximo 31 de diciembre presentará las campanadas de Mediaset junto a Mariló Montero. "Me apetece, pero este año es extraño", ha expresado la modelo, al tiempo que ha reconocido que la Navidad le ilusiona más desde que hace tres años nació su hija, porque ahora ve estos días desde otra perspectiva, y eso le hace muy feliz: "Además, este año ella es más consciente de todo y lo disfruta más", ha añadido en su perfil, en el que suma cerca de dos millones de seguidores.

La joven de 26 años ha deseado unas felices fiestas "y mucha salud para poder disfrutar de las cosas que vengan" a su comunidad y ha arrancado el fin de semana navideño compartiendo una jornada de shopping de última hora junto a su madre Anna Espinosa; después, se ha enfundado en sus mejores galas para poner el broche de oro a este viernes pre Nochebuena con una divertida cena acompañada de sus amigas, unos compromisos que ha podido atender y compaginar al tomar la determinación de alojarse en un céntrico hotel de la ciudad, en lugar de instalarse en casa de sus progenitores, como hubiera sido previsible que hiciera: "De esta forma, estoy en un punto medio y también puedo aprovechar para hacer compras de Navidad en la ciudad", ha señalado.

Desde Ana Rosa a Laura Escanes: las 'celebrities' felicitan la Navidad a los lectores de ¡HOLA!

VER GALERÍA

Laura Escanes, ilusionada junto a Álvaro de Luna en su estudio de grabación

A una semana exacta para cerrar el año, Laura está experimentando una auténtica montaña rusa de emociones, tal y como reconocía recientemente a través de un vídeo en el que se dejaba ver emocionada por sus nuevas aventuras profesionales y la dulce etapa personal que está iniciando, pero también sobrepasada por algunas de las decisiones que ha tomado en los últimos meses, un clip cuya voz en off, que pertenece a otro autor, reza: "Diciembre. Qué locura. Hoy comienza el último mes del año. El más bonito, el más triste, el más melancólico. Otro mes para algunos. Es el momento en el que recuerdas lo que pasó desde hace once meses y descubres que no eres la misma persona que al inicio, que pasó mucha gente por tu vida y muy pocos se quedaron. Algunas de esas personas fueron estrellas fugaces que llegaron para hacerte más duro o más feliz. (...) Es el momento en el que tienes muy claro lo que no volverías a hacer. Es el momento de iniciar otra vez".

VER GALERÍA

El cariñoso reencuentro de Laura Escanes y Álvaro de Luna entre abrazos en el aeropuerto

Ahora tiene la mirada puesta en 2023, que, de momento, viene cargado de importantes proyectos, como la continuidad de su su vídeopodcast en formato conversacional Entre el cielo y las nubes, su participación en el programa El Desafío o la mudanza que realizará en enero al que será su hogar definitivo en Madrid, una vivienda que ha adquirido en propiedad y en la que se instalará una vez finalice la reforma. Paredes lisas blancas, rodapiés anchos y suelo en tono beige claro es todo lo que ha avanzado de su futuro hogar hasta el momento. "Y esta cara de ilusión es porque hoy he ido a hacer una visita a mi futuro nuevo hogar", revelaba a principios de este mes, unos días después de volver de su viaje exprés a Ciudad de México en el que coincidió con el cantante Álvaro de Luna y en el que se dejaron ver juntos disfrutando de una agradable cena en compañía de más amigos.