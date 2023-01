La declaración de Iñigo Onieva a Tamara Falcó tras su reconciliación: 'Mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida'

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han compartido sus primeras imágenes juntos después de que ¡HOLA! anunciase en exclusiva su reconciliación hace una semana y lo han hecho para mostrar las fotografías de su fabuloso viaje al Polo Norte, en un encantador lugar de Finlandia. La marquesa de Griñón ha sido la primera en publicar algunos retazos de su escapada invernal y horas más tarde, su pareja compartía más momentos de su estancia y lo hacía junto a una contundente declaración de amor en la que reflexiona sobre el tiempo que han estado separados por decisión de ella.

Bajo el título, "Hasta el fin del mundo juntos", Íñigo comenzaba un texto en el que asegura mirar al futuro y aprender del pasado. "El amor gana, y es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí tras estos meses tan duros, pero el amor que sentimos el uno por el otro, contra todo pronóstico, nos ha vuelto a unir. Porque como dice el dicho, lo que no nos mata nos hace mas fuertes. Y así hemos salido de esta pesadilla, absolutamente fortalecidos y llenos de felicidad para retomar nuestro proyecto de vida juntos. Lo vivido tras nuestra ruptura ha sido probablemente el episodio mas duro y desagradable de mi vida. Sin embargo me quedo con lo bueno, y es que también ha sido una lección muy valiosa, de la que saco muchísimas lecturas positivas, sobre todo el saber, no lo que quiero en mi vida, que eso lo tenía claro, sino lo que NO QUIERO", así comenzaba el empresario una reflexión que terminaba dibujando el futuro que espera vivir con la hija de Isabel Preysler.

"Ha sido un antes y un después, y lo que saco de conclusión es que lo que mas quiero en el mundo eres tú y estoy completamente enamorado de ti. Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mi y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual. Ha sido un aprendizaje donde me doy cuenta que no hay nada que se puede anteponer a ti. Mi absoluta prioridad eres tú, tu felicidad y nuestro proyecto conjunto de pareja y de familia. ¡Tú eres mi familia! Mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida, o mejor dicho, cada 'nano segundo'! Lucharé por recompensar el sufrimiento que te he provocado con una vida llena de felicidad y amor. Donde compartir risas, retos, lloros, proyectos, ¡todo! Me considero el hombre mas afortunado del mundo y no te puedo admirar mas! Hace falta mucha valentía para habernos dado una oportunidad, pero I won’t let you down! ¡Te quiero mi amor!", así concluía Íñigo su declaración de amor, no sin antes agradecer a todo aquel que le ha mostrado su apoyo y su cariño.

Íñigo Onieva finalmente ha conseguido reconquistar a su chica. “Pediré perdón a Tamara cuantas veces haga falta. Me tiene destrozado el haberle hecho daño y haberle engañado”, aseguró ante los medios de comunicación el pasado mes de octubre. Y lo logró. La noche del 31 de diciembre, pasadas las doce campanadas, el empresario se presentó en casa de Isabel Preysler, donde Tamara daba la bienvenida al 2023. Lo que sucedió después, en presencia de sus más íntimos, sólo lo sabe la familia, pero el amor que se profesan es tan profundo que ha demostrado que puede superar todas las barreras.