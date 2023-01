De líder de los Sex Pistols a soñar con Eurovisión: John Lydon compite por representar a Irlanda

John Lydon forma parte de la historia reciente de la música. En los 70, cuando se hacía llamar Johnny Rotten, era el líder de la mítica banda Sex Pistols, que cosechó grandes éxitos en todo el mundo. Además, inauguró el movimiento punk y ha sido una clara influencia en numerosos grupos tanto punks como de rock y heavy metal. Ahora, cinco décadas después, Lydon da un giro radical a su carrera al postularse para cantar en Eurovisión.

Aunque es británico, aspira a representar a Irlanda, donde nacieron sus padres, y para ello competirá en el programa de televisión en el que se elegirá al candidato el próximo 3 de febrero. Lo hará junto a su nueva banda, Public Image Ltd (PiL), y con un tema que él mismo ha compuesto y que dedica a su esposa, Nora Forster, que padece Alzheimer desde hace años.

El sencillo se titula Hawaii y con él rememora los bonitos momentos que vivió junto a Nora en estas paradisíacas islas. Se trata de "una canción de amor reflexiva, personal pero universal", explica en una entrevista en la televisión pública irlandesa. Asegura que, además de a su mujer, se la dedica "a todos aquellos que atraviesen malos momentos en el viaje de la vida con la persona que más les importa" porque "es también un mensaje de esperanza", con moraleja: "el amor todo lo conquista".

No es la primera vez que Lydon sueña con Eurovisión. Ya en 2018 se postuló para representar a Irlanda con el tema Pleased to Meet You, pero no fue el candidato elegido en el país. Aquel año, el representante irlandés fue Ryan O'Shaughnessy, muy popular entre sus conciudadanos por haber protagonizado una serie gran éxito de audiencia y por haber concursado en 'Got Talent' y 'The Voice'.

En esta ocasión, Johnny Lydon lo intenta con una canción muy especial y la noticia de que postula para competir en el certamen de música ya ha alcanzado repercusión internacional. No es para menos, puesto que lleva casado con Nora desde hace más de 30 años y está dedicado por completo a su cuidado, al menos desde 2018, cuando hizo pública la enfermedad que padece. "Esa persona que amo todavía está ahí cada minuto de cada día y esa es mi vida", decía entonces en The Mirror. "Es una pena que se olvide de las cosas, pero bueno, ¿acaso no nos pasa a todos?".