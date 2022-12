Estas son las canciones con más posibilidades de representarnos en Eurovisión

El año pasado, el Benidorm Fest marcó un antes y un después a la hora de conectar con el Festival de Eurovisión. Hubo propuestas muy interesantes y una polémica en torno a Chanel Terrero que ella misma destrozó quedando en un magnífico tercer puesto. Ya hemos podido escuchar los temas de este año y hay algunos que tienen bastantes papeletas para ser nuestro SloMo de este año.

VER GALERÍA

Estos son los títulos de las dieciocho canciones que se presentan al Benidorm Fest

'Eaea', de Blanca Paloma: el cante jondo al servicio de una nana

Es una de las opciones más potentes. No es, desde luego, la más eurovisiva, en el sentido de que no se parece en nada a las típicas canciones festivaleras, pero combina cante jondo, instrumentación electrónica y un toque andaluz que la convierten en una de las grandes sorpresas de cara al festival. Ya fue finalista en el Benidorm Fest del año pasado.

VER GALERÍA

Todas las novedades del Benidorm Fest 2023, que presentará Mónica Naranjo

'Nochentera', de Vicco: un tema muy disco y pegadizo

Vicco no solo llega apadrinada por Alejandro Sanz, sino que además tiene un estilo pop dance que nos recuerda a algunas artistas como Edurne o Aitana. No sabemos si Vicco logrará, como la ex de Miguel Bernardeau, conciliar música y actuación, pero lo que sí está claro es que su propuesta es fresquita y divertida, muy en la onda de Eurovisión.

VER GALERÍA

Primeras palabras de Aitana tras la noticia de su ruptura con Miguel Bernardeau

'Quiero y duelo', de Karmento: la opción folk de este año

Si en la edición pasada las Tanxugueiras enamoraron al público, en 2023 los fans de la música folk van a tener una magnífica representante. Se trata de Karmento, una mujer que traslada el folclore de La Mancha a los ritmos actuales. Si dependiera de los fans, sería una opción sólida; habrá que ver qué busca este año el jurado.

VER GALERÍA

Así son las 'Tanxugueiras' francesas que irán a Eurovisión y han generado revuelo en España

'Mi familia', de Fusa Nocta: un tema que nos recuerda a Rosalía en sus comienzos

Flamenco, electrónica y toques de música urbana. Los fans de Rosalía ya tienen su candidata perfecta. Fusa Nocta no solo tiene una voz espectacular, sino también una fusión de estilos que puede gustar mucho al jurado, ya que tiene raíces muy nuestras. Y ese toque distintivo puede ser una baza a favor.

VER GALERÍA

De 'Motomami' a 'Busmami', Rosalía muestra la espectacular caravana en la que viaja durante su gira internacional

'¡Uff!', de E'Femme: un cuarteto heredero del ritmo de Chanel

Estas cuatro chicas vienen con un tema latino y muy similar al SloMo con el que estuvimos a punto de ganar Eurovisión en mayo. A favor, que es una canción muy eurovisiva y que seguro que tendrá una coreografía bien montada. Además, Barei es una de las compositoras. Pero en contra tiene precisamente eso, la duda de si el jurado querrá un tema del mismo estilo.

'Yo quisiera', de Alice Wonder: el tema más indie

Si pudiéramos hacer paralelismos entre las canciones favoritas de 2022 y las de 2023, Alice Wonder vendría a ser la Rigoberta Bandini de este año. Pero no por el estilo, que no tiene nada que ver, sino porque es la canción más indie de todas. Eso sí, Alice, que en el homenaje de Estado a las víctimas del COVID emocionó a la Reina, tiene una voz penetrante y absolutamente magnífica. Una apuesta arriesgada, sin duda, pero efectista.

VER GALERÍA

Todo lo que vas a encontrar en ‘La emperatriz’, el primer álbum de Rigoberta Bandini

'Arcadia', de Megara: la canción más rockera

El dance y la música electrónica suelen ser los favoritos del jurado, pero no hay que perder de vista que a veces las opciones más rockeras, como la de Megara, pueden dar la sorpresa. No olvidemos a Lordi en 2006 y, mucho más recientemente, a Måneskin, el grupo italiano que revolucionó Eurovisión en 2021. Precisamente por eso Arcadia es uno de los temas más potentes para encandilar al público.

VER GALERÍA

De Alfred García a Alice Wonder: conoce a los concursantes del Benidorm Fest 2023

'Flamenco', de Aritz Arén: electrónica fusionada con ritmos españoles

Flamenco no tiene en realidad mucho flamenco, pero el tema de Aritz Arén nos recuerda a una de las canciones más pegadizas del último festival: Llámame, del rumano WRS. De entre los solistas pop, uno de los más fresquitos, muy alejado de baladas interesantes, pero que no parecen opciones sólidas.

Así ha sido la impactante actuación con la que Chanel Terrero ha hecho historia en Eurovisión

VER GALERÍA