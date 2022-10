Todo lo que vas a encontrar en ‘La emperatriz’, el primer álbum de Rigoberta Bandini

Mucha gente la descubrió durante su participación en el Benidorm Fest, pero Paula Ribó lleva tres años funcionando como un fenómeno boca-oreja entre sus fans. Comenzó esta etapa profesional en 2019, cuando dejó atrás su experiencia en el grupo The Mamzelles y se lanzó como artista en solitario bajo el nombre con el que todos la conocen: Rigoberta Bandini. Su música se asocia al buen rollo, al empoderamiento femenino (no en vano protagonizó el último preshow de Estirando el chicle) y al amor familiar. Y de todo eso (y un poco más) va La emperatriz, su primer álbum cargado de simbolismos y toques autobiográficos, donde recoge temas conocidos e inéditos y pone fin a su primera etapa siendo Rigoberta Bandini, gira de promoción mediante. Pero ¿qué significa y qué contiene exactamente este álbum debut?

El significado de La emperatriz

Hace tiempo, Paula comentó que había leído sobre las distintas divinidades y que descubrió a la Emperatriz, un arcano mayor que aparece en las cartas del tarot. La Emperatriz es la representación de la madre capaz de lograrlo todo gracias a su imperio de los afectos y las emociones. La portada del álbum es una representación muy sui generis de esa deidad que simboliza lo femenino, algo que la cantante transmite en su música.

Sus temas más conocidos

La emperatriz se compone de doce temas, pero ocho de ellos ya los conocemos. Por supuesto, no podía faltar Ay, mamá, ese himno valiente que tantos coreamos desde hace unos meses a raíz de su participación en el festival que daba paso a Eurovisión, el Benidorm Fest. También su (hasta entonces) canción más famosa, In Spain We Call It Soledad, que salió durante la pandemia, o Así bailaba, la divertida versión del tema infantil de los payasos de la tele que canta junto a Amaia Romero. Perra, otro de sus temas más reconocibles, está en el álbum, y Julio Iglesias y A todos mis amantes, dos preciosas canciones con sabor a nostalgia; se incluye además Que Cristo baje, una de las más espirituales. Por último, podemos escuchar Too Many Drugs, que contiene un mensaje muy reflexivo e intimista.

Cuatro canciones inéditas

Pero La emperatriz necesitaba temas inéditos, y Rigoberta Bandini nos regala cuatro nuevos hits que seguro que empezaremos a cantar bien pronto. Canciones de amor a ti es divertida y optimista: se la ha dedicado a su hijo, Nico, y se aleja mucho de esos temas empapados de ternura que los artistas suelen escribir cuando descubren la maternidad o la paternidad (incluso la escuchamos hablando sobre el sentimiento de ser madre). Sin embargo, ese otro lado maternal más intimista surge en Que vivir sea un jardín, con sorpresa incluida al final. Tú y yo es un tema romántico (con los ritmos electrónicos típicos de su música) que ensalza lo cotidiano de vivir en pareja. Por último, si Ay, mamá interpela a las madres, La emperatriz, el tema final y que da título al disco, es un hermoso canto a su abuela materna, a quien Paula considera la gran matriarca de la familia y que vuelve a sacar el lado más espiritual de la artista.

Una gira antes de la pausa

Los últimos meses han sido de gran intensidad para la cantante, que confesó que tras tanta expansión necesita una etapa más intimista. No es exactamente un adiós temporal, sino una retirada de la primera fila para centrarse en sus conciertos. Su intención es partir de cero después de diciembre, que es cuando finaliza su gira. Desde el 11 de octubre y hasta el 23 de diciembre estará de gira por el país. Alicante, Málaga, Córdoba, Barcelona, Bilbao o Zaragoza serán algunas de las once plazas que esta emperatriz del pop pretende conquistar.