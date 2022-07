Rigoberta Bandini anuncia su retirada temporal de los escenarios: "No puedo más"

Rigoberta Bandini ha sorprendido a todos este miércoles anunciando un parón en su carrera. La cantante de Ay, máma, cuyo tema se convirtió en himno tras su paso por el Benidorm Fest, ha acudido como invitada en la despedida de la temporada del programa La resistencia que ha tenido lugar en Ibiza. Allí junto al mar, aseguraba al humorista y presentador David Broncano que necesita tomarse un tiempo alejada de los escenarios. “Me retiro, no puedo más” han sido las contundentes palabras de la intérprete catalana.

VER GALERÍA

Necesita tiempo para componer, para disfrutar de todo lo conseguido y seguramente también para dedicarselo a la familia. Madre de un niño de dos años, Rigoberta celebró el pasado dos de junio el cumpleaños de su pequeño mostrándonos algunas de las imágenes más tiernas de su experiencia como madre, un reto nada fácil que ha tenido que compaginar con el gran boom de su carrera profesional, pues estaba a punto de dar a luz cuando sus seguidores empezaron a crecer y crecer, enamorados de su nuevo proyecto musical nacido en el confinamiento, así nos lo explicó en su entrevista a ¡Hola!

VER GALERÍA

Ahora la intérprete necesita un tiempo alejada de todo para seguir creando, ella misma lo aclara en un comunicado a sus seguidores en el que adelanta también nuevas sorpresas. No se trata de una retirada definitiva, si no de un alto en el camino para tomar aire: “En otoño voy a sacar una cosa redonda que contendrá cancioncillas antiguas y nuevas. La semana que viene anunciaremos los últimos conciertos del año, que pondrán fin a una primera etapa de esta maravillosa aventura que me estáis regalando. Después de ello me iré a vivir debajo de un cocotero para crear más canciones. Os quiero!!!!” confirma la cantante.

VER GALERÍA

Divertida, espontánea y con ganas de jugar, Rigoberta llegó ayer al programa comiendo sandía y aprovechó los primeros minutos de su intervención para dar las gracias al taxista de Barcelona que le había ayudado a recuperar su DNI, olvidado en casa y se lo había llevado al aeropuerto, para que pudiera coger el avión que la llevaba a Ibiza. No es la primera vez que el gremio del taxi le brinda anécdotas. Fue cuando llegó la pregunta sobre sus planes de futuro, cuando dijo “No querría sonar muy misteriosa pero no puedo más, en otoño voy a hacer el final de la gira y después me retiro, me retiro un rato largo”

VER GALERÍA

Éste año ha publicado su primer libro y ahora acaba de presentar un nuevo tema musical junto a Amaia Romero, la ganadora de Operación Triunfo 2017. Durante la entrevista confesó también sus ganas de conocer a Julio Iglesias, reconociendo que aún no ha tenido noticias de su ídolo, a quien está dedicado el último de sus éxitos y asegurando que le gustaría recibir al menos un email”, lanzó un simpático mensaje al célebre cantante, afincado en República Dominicana: “Julito, cariño, hay una canción que compuse que tiene tu nombre. Espero que la puedas escuchar y que la disfrutes. Te queremos mucho, te queremos ver más y que sepas que yo ahora también soy una ‘truana’ y una ‘señora”. Después, tras cantar con el mar de fondo, A todos mis amante, tema dedicado a sus exparejas y Ay mama, Rigoberta se despidió, dejando a todos bailando el rítmico y pegadizo himno.

Diez cosas que tal vez no sepas de Rigoberta Bandini: la cantante que arrasa en el Benidorm Fest