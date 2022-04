Hablamos con Rigoberta Bandini de sus dos revoluciones: el éxito y la maternidad

A Paula Ribó, la mujer que se esconde tras Rigoberta Bandini, el éxito y la maternidad le asaltaron a la vez. En pleno confinamiento, embarazada de su primer hijo asistió atónita desde casa a ver como crecían y crecían las escuchas de los temas que iba componiendo junto a su pareja. Singles como Perra, In Spain we call it soledad o Too many Drugs que llegaron a convertirse en verdaderos himnos. Todo un espaldarazo de popularidad que le llevó a intentar representar a España en Eurovisión y quedar segunda en la Benidorm Fest con el fenómeno Ay Mamá. Hoy sale a la venta la primera novela de la actriz, compositora, cantante y escritora, que debutó a los siete años en el mundo del doblaje prestando su voz al popular personaje de dibujos animados Caillou. Vértigo es una reedición revisada del primer texto que publicó en 2019, hablamos con ella de todo lo que revela en estas páginas: la falta de equilibrio y control sobre su vida que experimentó antes de lanzarse al vacío para perseguir sus sueños y cómo tras alcanzarlos a los treinta y dos años, ha descubierto que la gran hazaña de su vida va a ser educar a su hijo.

¿Cómo definirías "Vértigo", tu primera novela?

Es un libro pequeño que escribí en 2019 y que autoedité junto a una amiga bajo el paraguas de la editorial Círculo y que ahora ha reeditado Penguin Random House. Para mí es la radiografía de un viaje hacia un momento de mi vida muy concreto en el que sentí que estaba dando un salto al vacío.

¿Cuánto hay de autobiográfico en este libro?

Mucho. Pero también hay mucho de ficción. Me gusta conectarme a lo que estoy sintiendo, pero inventarme la escenografía que lo rodea.

¿Qué te provoca vértigo a ti ahora mismo?

Muchas cosas. Para empezar las alturas porque realmente tengo mucho vértigo real! Me provoca vértigo el paso del tiempo, los retrocesos sociales, la falta de empatía y pensar en la muerte.

Escribes desde niña, ¿has incluido algo de tus diarios en este libro?

No, pero creo que todo lo que escribimos condiciona lo que escribiremos en un futuro. Osea que de alguna manera todos mis diarios han hecho que mi voz narrativa, la cual todavía estoy encontrando y investigando día a día, tenga un color concreto.

¿Qué es la crisis de los treinta?

Yo lo sentí como el inicio real de la edad adulta, la sensación de que las cosas van en serio y el miedo a no saber llevar las riendas de tu propia vida de una manera equilibrada.

¿Qué te mantiene los pies en la tierra?

Mi hijo.

La fama y la maternidad te han llegado a la vez, ¿Cómo lo estás compaginando?

Mi mayor regalo ha sido que llegaran a la vez. Porque por una lado mi ego se engorda y por el otro se tiene que volver prácticamente invisible. Educar y criar a un hijo me parece una hazaña mucho más bestia que escribir canciones o relatos.

¿Qué te has llevado de tu paso por el Benidorm Fest?

Mucho amor por parte del público y una experiencia personal muy bonita con mi gente.

¿Qué será lo próximo, qué sorpresas estás preparando?

Nuevas canciones y alguna colaboración de la que todavía no puedo hablar.

¿Quieres seguir por el camino de la literatura?

Nunca he dejado de escribir. Otra cosa es que eso se publique o no. Ahora mismo estoy disfrutando de la música y de la gira de conciertos que me viene este verano. Espero encontrar el tiempo suficiente para poder publicar algo más adelante, pero hay mucha vida. No tengo ninguna prisa.

