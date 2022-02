La anécdota de Rigoberta Bandini en un taxi con la que se ha dado un 'baño de humildad'

Loading the player...

Rigoberta Bandini no para de cosechar un éxito tras otro. Pese a no lograr finalmente su ansiado sueño eurovisivo con su tema Ay, mamá -quedó en segundo lugar en el Benidorm Fest, tras Chanel Terrero-, la cantante está arrasando en todas las listas de éxitos. Pero Paula Ribó (el nombre real que hay tras Rigoberta Bandini) sabe bien que no se puede gustar a todo el mundo, y lo ha comprobado al vivir una anécdota que ha querido compartir con todos sus seguidores. Ocurrió cuando cogió un taxi en el que, casualmente, estaba sonando una de sus canciones. Pero la reacción del conductor del vehículo le hizo darse un "baño de humildad", en sus palabras. Dale al play y no te lo pierdas.

