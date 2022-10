De Alfred García a Alice Wonder: conoce a los concursantes del Benidorm Fest 2023 Televisión Española ha anunciado los 18 candidatos a representar a España en Eurovisión

Agoney, E'Femme, Fusa Nocta, Blanca Paloma (que repite este año), Aritz Aren, Rakky Ripper, Alfred García, Sofía Martín, Alice Wonder, Famous, Megara, Vicco, Twin Melody, José Otero, Karmento, Sharonne, Meler y Siderland son los elegidos por TVE para participar en el próximo Benidorm Fest de las 876 candidaturas que se han presentado al certamen español que celebrará sus semifinales los días 31 de enero y 2 de febrero, y su gran final el 4 de febrero. Todos ellos han logrado trapasar todos los cortes de la cadena y deberán luchar con su canción y su puesta en escena para convencer al jurado, a los espectadores y a los eurofans de que su propuesta es la ideal para hacerse con el triunfo en Liverpool (Reino Unido), la ciudad elegida como sede para celebrar el festival el próximo 16 de mayo en nombre de Ucrania, ya que por desgracia su bélica situación no se lo permite.

Eurovisión 2023 ya ha puesto en marcha su engranaje y España es uno de los primeros países en anunciar a los candidatos de su preselección, un momento que se vive con mucha ilusión nuestro país gracias a la tercera posición que consiguió Chanel en el festival del año pasado. ¿Quien de los 18 aspirantes logrará convencer a todos de que debe ser nuestro representante? "Tengo muchas ganas de que descubran todo lo que estamos trabajando y que les guste. Nos vemos muy pronto", ha dicho Agoney, el exconcursante de OT y ganador de Tu cara me suena que con 27 años también participa en Dúos increíbles y ha presentado los sigles Black, Quizás, Libertad, Más, Bangover y Cachito. Pero el que fuera participante de la Academia de TVE no es el único que ha salido de este talent musical. A esta lista se le unen Famous, que resultó ganador de su edición, y Alfred García, que repite experiencia tras su participación en el festival de 2018 con Tu canción.

Además de los cantantes de Operación Triunfo, hay otros artistas, como Fucsa Nocta, que también salen de concursos televisivos. De hecho, la aspirante a representar a nuestro país en 2023, que tiene un estilo muy urbano, fue una de las favoritas de la última edición de Factor X. Pero no solo ella, Sharonne, drag queen que se ha hecho con el triunfo de la segunda tempora de Rupaul España, también fue concursante de Tu cara no me suena y también estuvo a punto de ser nuestra representante cuando participó en Eurocanción 2001, un programa que servía para elegir al mejor candidato para el certamen musical y en el que el ganador fue David Civera.

Junto a ellos, Blanca Paloma también repite aventura eurovisiva, ya que fue una de las aspirantes que participó en el Benidorm Fest del año pasado quedando en quinta posición con su Secreto de agua y rostros también ligados a otros programas de televisión como el multidisciplinar artista Aritz Arén, que ha formado parte del elenco de diversos musicales (está de gira con Sharonne y El hotel de las reinas) y series o Fama a bailar, donde quedó segundo; las Twin Melody (Paula y Aitana), dos gemelas con miles de seguidores en redes sociales que han sido colaboradoras de El Hormiguero y que han llamado la atención de Shakira, J Balvino Camilo, quien le llegó a componer su single Alguien como tú y el canario José Otero, que quedó en el top 3 de La Voz México.

Televisión Española vuelve a apostar de nuevo por rostros menos conocidos como la girl band E’ffemme (formada por Sandy, Melania, BUBU y Lottie); Karmento, la banda "sin etiquetas" Megara, que tiene su propio estilo musical ('fucksia Rock'); el grupo musical Meler (Jonathan, Javier y Lorenzo); Rakky Ripper, pionera en nuestro país del hyperpop; Siderland (Uri, Albert Sort y Andreu Manyós) y su estilo pop nocturno; la cantautora hispanogermana Sofía Martín y Vicco, que con 27 años está apadrinada por Alejandro Sanz, ya que fue su telonera en la gira Sirope en 2015.