Johnny Depp, Will Smith, Eurovisión... las polémicas más comentadas del 2022

Hay sucesos que acaparan una atención tal que se convierten en lo más comentado en cuestión de minutos. Si además la información tiene un cierto tinte sorprendente o escandaloso, las reacciones se multiplican. En este año 2022 han sido varias las ocasiones en las que determinados acontecimientos han alcanzado esta categoría acaparando la atención minuciosa y crítica de buena parte de la opinión pública. Repasamos algunos de los acontecimientos que más opiniones han provocado en este año que despedimos.

La bofetada que dio la vuelta al mundo

La entrega de los Oscar estaba llegando a su fin cuando ocurrió lo que nadie habría podido imaginar en una cita de estas características. Una broma de Chris Rock sobre la alopecia en la que aludía a Jada Pinkett Smith dejó a la actriz con cara de disgusto, un malestar que su marido Will Smith escenificó con un sonoro tortazo. Sí, sí, se levantó de su asiento, subió al escenario y, ante el estupor de la audiencia (este año fue de más de 16 millones de personas ) y de sus compañeros artistas, le propinó un bofetón al cómico. No se quedó ahí el incidente pues mientras volvía a su asiento empezó a gritar: “Deja de hablar de mi mujer”. En ese momento quienes pensaron al principio que era algo que estaba pactado entre ambos (así de inesperado fue) se dieron cuenta de que era real. El actor pidió disculpas, el agredido también (por la parte que le tocaba), pero esta reacción fue comentada durante meses y quedará en la memoria histórica de los premios claro. Will Smith, que no podrá participar en la entrega de los Oscar durante los próximos 10 años, ya ha reaparecido en una alfombra roja y lo ha hecho arropado por su familia. Los Smith se han convertido en una piña para acompañar al artista, al que han mostrado su cariño incondicional a través de palabras y también gestos como este.

El proceso legal con el jurado más numeroso

Otro veterano actor que estuvo en el punto de mira fue Johnny Depp, también por una mujer aunque en su caso era su ex, Amber Heard. Los dos se vieron las caras ante el tribunal en un juicio por difamación que tuvo como jurado a millones de personas en diversos continentes. La transcendencia del proceso fue de tal magnitud que los seguidores de la pareja se dividieron en bandos, analizando hasta el más mínimo detalle de lo que ocurría y se decía en la sala. Ambos actores destaparon su lado más personal, pero también más oscuro, hablando de ciertos aspectos de su matrimonio que hasta entonces habían permanecido en privado. Salió a la luz una unión escabrosa, marcada por las adiciones y los comportamientos tóxicos, alejada de la imagen de pareja enamorada que estaba instalada en la memoria colectiva. El actor, más pendiente de reparar su reputación que de obtener una cantidad monetaria, ganó finalmente el proceso aunque la capacidad económica de su ex no se sabe si le facilitará cobrar los 10 millones de euros de indeminación. Tras este fallo, ambos optaron por dos maneras de avanzar muy distintas: mientras que Depp se daba un baño de masas en Europa subido al escenario con el cantante Jeff Beck, Amber se refugiaba en Mallorca con su hija bajo una identidad falsa. Los dos han recurrido la decisión del tribunal: ella para repetir el proceso y él, para evitar la multa que se le impuso por los comentarios de sus abogados sobre su ex. En giro inesperado el pasado 20 de diciembre se supo que Amber había llegado a un acuerdo con su ex al que solo tendrá que pagar un millón de euros.

Un desliz empaña el amor más idílico

Defensa apasionada, "ataque" por desamor y un corazón roto. El componente sentimental lo encontramos también en el desliz más comentado del 2022 (bueno, uno de ellos, que luego añadiremos algunos más). Adam Levine, vocalista del grupo Marroon 5, fue pillado intercambiando mensajes con varias modelos, una revelación que salió a la luz apenas unos días después de que el artista y su mujer Behati Prinsloo, otra espectacular top que desfiló para Victoria’s Secret, anunciaran que esperaban su tercer hijo. Él negó estas acusaciones, pero las pruebas de que a las conversaciones habían seguido algunos encuentros eran evidentes, así que no le quedó más opción que entonar el mea culpa. "Se está hablando mucho sobre mí y en este momento quiero aclarar las cosas. No fue correcto hablar con alguien que no sea mi esposa de una manera coqueta. No tuve una aventura, pero crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida" explicó. La imagen de pareja idílica que mantenía se vino abajo después de que las implicadas publicaran el intercambio de piropos con el artista en Tik tok.

La sorprendente separación de Shakira y Piqué

Nada hacía presagiar que la historia de amor de Shakira y Piqué, que nació al calor del mundial de 2010, se terminaría también poco antes de uno. La pareja anunció su separación en pleno mes de agosto cuando, en lugar de imágenes de vacaciones, sus nombres aparecieron ligados a comunicados y especulaciones. No tardó en aparecer una tercera persona, Clara Chía, con quien el futbolista Piqué había rehecho su vida tras su ruptura, lejos de la artista. Una distancia que todavía será mayor cuando la colombiana cumpla su deseo de mudarse a Miami tras llegar a un acuerdo con su expareja por la custodia de los niños. Estos meses han sido tensos pues el deseo de la artista de marcharse con los niños, chocaba con el de Piqué, que está muy vinculado a la Ciudad Condal. Finalmente la mudanza será un hecho tras una dura negociación que ya ha sido ratificada ante el juez en España (el mismo trámite se hará en Estados Unidos). Mientras el deportista avanza en su relación con Clara Chía, con quien se le ha podido ver ya en diversas ocasiones públicas, y se plantea un futuro fuera de los terrenos de juego tras haberse despedido del Barça, la colombiana se ha centrado en sus hijos, Milan y Sasha, y sus padres. El delicado estado de salud de su padre William Mebarak le ha llevado al hospital en varias ocasiones, momentos en los que su hija no se ha separado de su lado. La familia y la música han sido los refugios de la colombiana que ha seguido utilizando sus letras para enviar mensajes contundentes, quién sabe si velados para su ex.

Otra estocada a la monarquía británica

El documental de Harry y Meghan que ha emitido Netflix a principios del mes de diciembre ha sido la gota que ha colmado el vaso. La pareja a lo largo de seis capítulos hace durísimas acusaciones contra la Casa Real británica y la familia del Príncipe que dificilmente dejan indiferente. Manipulación, mentiras, racismo, envidias... los protagonistas del escándalo más polémico de la monarquía europea de los últimos años no se han dejado nada en el tintero cuando han mostrado su verdad al mundo. "Solo nosotros sabemos lo que ha pasado" asegura un contundente Harry en uno de los episodios, en los que muestran incluso los momentos en los que se derrumbaron, entre lágrimas, por el trato que recibían de parte de la opinión pública y los medios de comunicación. La presión, el estrés y los enfrentamientos que les llevaron a decir basta y abandonar la institución son objeto de disección en un documental que repasa además sus experiencias más amables. Su historia de amor de película, su boda y la paternidad, un cuento de hadas que tiene malvados personajes, pero también magia cuando aparecen sus hijos. Aunque el estreno de los capítulos causó un auténtico terremoto informativo, solo a la altura de su controvertida entrevista con Oprah Winfrey, habrá que esperar a lo que vendrá después. ¿Callará la Familia Real británica como suele hacer o solo está preparando una respuesta a la altura de las circunstancias?

Un actor bajo sospecha

El actor español Luis Lorenzo también ha estado en el punto de mira durante los últimos meses tras la muerte de la tía de su mujer, Arancha Palomino. Las autoridades investigan a la pareja por la posibilidad de que hubiera tenido algo que ver con la muerte de la anciana, que pasaba largas temporadas con ellos en Madrid, por cuestiones económicas. Se especuló con la posibilidad de que la hubieran envenenado para quedarse con su herencia, aunque las pruebas no han arrojado luz para determinar si fue o no fue así. Son estas dudas las que ha esgrimido el actor para defender su inocencia, asegurando que los comentarios que se han hecho sobre los cuidados negligentes que recibía la anciana son ataques directos sin credibilidad. Luis Lorenzo siempre ha asegurado que su mujer tenía una excelente relación con su tía y que la quería mucho, de ahí que las acusaciones le parezcan increíbles.

La película de la discordia

Muchos títulos cinematográficos han sido objeto de polémica, pero en este caso no hay elemento en esta cinta que se libre de ella. Desde la directora, hasta la historia y los actores, todo en Don't Worry Darling ha sido objeto de comentario. Fue en esta ficción donde nació el amor de Olivia Wilde, de 38 años, su directora, y Harry Styles, de 28 y uno de los protagonistas, hace dos años, un terremoto mediático porque la artista acababa de anunciar el fin de su relación con Jason Sudeikis, padre de sus dos hijos. Marcados así desde sus inicios, el estreno no solo volvió a sacar a la luz esta historia sino las diferencias con la otra actriz participante, Florence Pugh. A pesar de los halagos que le llegaron de parte de Wilde, la actriz expresó algunas quejas (como la sexualización de la trama) lo que sacó a la luz las diferencias entre el equipo. La salida de Shia LaBeouf y las continuas muestras de cariño entre Wilde y Styles parece que no gustaron a Pugh, que incluso faltó en alguno de los actos de promoción. Fue el que se celebró en el festival de Venecia el culmen de los comentarios: un gesto de Chris Pine (parecía que había escupido a Harry Styles) generó expectación y sorpresa. El representante de Pine calificó la historia de ridícula, pero esto evidenció que las tensiones que se atribuían al elenco no habían pasado desapercibidas al público. "Creo que es el ejemplo perfecto de que la gente busca el drama en cualquier lugar que pueda" dijo Wilde que no logró, sin embargo, disipar los rumores. ¿Y cómo terminó este tremendo embrollo? Pues con la ruptura de Styles y Wilde. Quizá tanta polémica fue demasiado.

El 'chanelazo' eurovisivo que acalló críticas

Nunca llueve a gusto de todos y la preselección eurovisiva es una buena muestra de ello. España se enfrentaba con el aliento contenido a la elección de la canción que representaría a nuestro país en Eurovisión y, de nuevo, el voto del jurado profesional que se suele reunir para la ocasión volvió a desatar la tormenta. El público estaba dividido y el Benidorm Fest era un hervidero de nervios: Chanel o las Tanxugueiras. La decisión no parecía sencilla entre las dos grandes favoritas que compartían muchos puntos, pero también muchas diferencias. Ambas propuestas estaban lideradas por mujeres, con talento para cantar y también para bailar. Cuba y Galicia se enfrentaban en un duelo que provocó cientos de comentarios (no todos apropiados) en una guerra que no cesó con el triunfo de la cubana. Ajena a críticas, acusaciones de favoritismo y polémicas, Chanel perfiló su canción al milímetro: SloMo, con una letra pegadiza, se unió a una coreografía espectacular que la cubana ejecutó enfundada en un traje torero cuajado de brillantes. Lo tenía todo para triunfar y lo hizo. Un merecidísimo tercer puesto que supo a victoria, aunque la clarísima ganadora era Ucrania desde que arrancaron las apuestas. Chanel acalló a quienes al principio no la veían con posibilidades y también a los que inundaron las redes de ataques sin sentido. No es de extrañar el torrente de lágrimas que derramó a su vuelta a España donde la esperaba el cariño de quienes siempre creyeron en ella.

Un conflicto familiar y una peligrosa fiesta de Navidad

Este 2022 no se puede cerrar sin recordar el intenso conflicto que sigue manteniendo Britney Spears con los suyos. Si la artista iniciaba el año celebrando su ansiada libertad después de trece años de tutela legal, a medida que han pasado los meses esta euforia se ha convertido en reproche. Aunque no es la primera vez que lamenta el trato que recibió de parte de su padre James, en esta ocasión (en realidad han sido varias) los mensajes han subido de tono. Enfadada y con durísimas palabras se ha dirigido a su progenitor, demostrando que este distanciamiento no tiene fácil solución pues además James se ha defendido públicamente en la primera entrevista que concede en diez años. Califica en esta la tutela legal como necesaria y se felicita por haber tomado aquella decisión pues, en sus palabras, su hija podría no estar viva ahora. A pesar de los intentos conciliadores de su madre e incluso de sus hijos, que aparecieron en televisión para lamentar la falta de comunicación con su madre (no la ven desde hace meses), la artista no cesó en sus críticas hacia el comportamiento de unos y otros. Ella también quiere arreglar las cosas con sus hijos, pero el papel de su exmarido en la vida de estos fue blanco de sus comentarios por lo que de nuevo ponía distancia con ellos que están muy unidos a su padre.

Un ruptura en toda regla como la que ha separado a Alba Carrillo y Jorge Pérez. Solo eran amigos y compañeros de trabajo, pero su desliz durante la fiesta de Navidad ha logrado romper esta buena sintonía. Aunque inicialmente ambos negaron la infidelidad, posteriores pruebas les descubrieron, así que la colaboradora admitió que había habido más que un coqueteo. El expolicía se tuvo que enfrentar al relato de los hechos de parte de su examiga mientras trataba de arreglar este bache en su matrimonio con Alicia, madre de sus cuatro hijos. En los días que han seguido a esta nada tradicional cena navideña, ha arreciado el debate. Mientras que Alba se enfrenta en público a quienes la señalan como culpable, Jorge soporta la tormenta en la intimidad familiar, anunciando además acciones legales para que se deje de hablar de este affaire.