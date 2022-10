Adam Levine y Behati Prinsloo, más unidos que nunca, tras la supuesta infidelidad del músico

El líder de Maroon 5 ha vuelto a los escenarios tras el escándalo. Adam Levine volvió a actuar el pasado sábado en Las Vegas después de haber sido acusado de engañar a su esposa embarazada y enviar mensajes comprometidos a varias mujeres a través de las redes sociales. Era su primera aparición pública tras el escándalo y junto a él estaba su esposa, la modelo de Victoria Secret Behati Prinsloo, en el backstage, según ha publicado Page Six.

Levine, de 43 años, subió al escenario en el MGM Grand Hotel para actuar en la la gala benéfica organizada porShaquille O'Neal. El exjugador de la NBA quiso mostrar su apoyo publicamente al cantante que ha sido tan cuestionado por la opinión en los últimos días. "Adam es amigo mío desde hace mucho tiempo. Siempre me digo a mí mismo, ya sabes, no puedo ser hipócrita”, explicó la leyenda de los Lakers, que estuvo casado con Shaunie Henderson de 2002 a 2011. “No fui el mejor esposo del mundo, así que solo porque tengo una gran plataforma en este momento no me da derecho a criticar a otras personas. Adam es genial, está haciendo algo por los niños, siempre ha sido así. Estoy feliz por él. Y le deseo suerte”.

El exbaloncestista se refería a la polémica surgida tras las declaraciones de la modelo Sumner Stroh, que al igual que otras mujeres, entre ellas la exinstructora de yoga de Levine, acusaron al cantante de enviarles mensajes con contenido inapropiado a través de Instagram. La modelo llegó a alegar en un vídeo compartido en Tik-Tok que mantuvo un affaire con Adam Levine, casado dese 2014 con Behati y padre de dos niñas, Dusty Rose, de cinco años, y Gio Grace, de cuatro, con Beahti Prinsloo, pero que se terminó cuando él se enteró de que su mujer esperaba su tercer hijo en común.

Admite el engaño, pero niega el affaire

Adam Levine reconoció haber mandado ese tipo de mensajes, sin embargo negó haber tenido una aventura. "Se está hablando mucho de mí y quiero aclarar las cosas. Usé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de forma coqueta”, escribió Levine a principios de este mes. "No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida", admite. "En ciertos casos se volvió inapropiado, he abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia", añade. "Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos", concluía.

Desde que saliera a la luz el escándalo, su esposa Behati ha estado mostrándole todo su apoyo y han aparecido juntos en varias ocasiones público. El ángel de Victoria Secret fue fotografiado de la mano de su esposo e incluso recientemenete quiso mandar una declaración de intenciones a toda la opinión pública al lucir una camiseta en la que se podía leer la palabra "amor".