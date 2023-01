Adam Levine y Behati Prinsloo dan la bienvenida a su tercer hijo

El cantante Adam Levine y su mujer, la modelo Behati Prinsloo, han dado la bienvenida al mundo a su tercer hijo, que, según ha revelado una fuente cercana a la revista estadounidense People, ya ha nacido. A partir de ahora, la familia del vocalista de Maroon 5, de 43 años, y la maniquí de Victoria's Secret, de 34, pasa a ser numerosa, pues este bebé será el hermano menor de las pequeñas Gio Grace, de 4 años, y Dusty Rose, de 6. Esta gran noticia llega tras los rumores de infidelidad por parte del artista a Behati cuando, durante su embarazo, envió mensajes comprometidos a varias mujeres a través de las redes sociales, por los cuales que se disculpó públicamente.

Aunque la idea de ampliar la familia no era algo que Behati ansiara, pues ya tenía dos hijos y se sentía plena con ellos, el tiempo de confinamiento durante la pandemia hizo que se cuestionara si quería hacerlo o no. "Sabes qué, nunca digas nunca. Queremos una gran familia, ¿quién sabe?", dijo en noviembre de 2021 durante una entrevista que concedió al programa Entertainment Tonight: "Lo dejamos al destino y lo que suceda. Lo que sucederá, sucederá. Así que no hay límites", agregó.

Meses después, en septiembre del pasado año, la fundadora de Tequila Calirosa confirmó su embarazo, una etapa de la que ha hecho partícipes a las más de 8 millones de personas que siguen sus pasos en internet y que ha llevado con suma naturalidad y transparencia. "Tic toc", escribía la noche de Reyes junto a una instantánea en la que aparece acostada sobre la cama y luciendo su barriguita con un bikini.

Behati ha demostrado que el error que cometió su esposo, con quien contrajo matrimonio en 2014 en una romántica ceremonia que ofició el popular actor, comediante y director Jonah Hill en Los Cabos con cerca de 300 invitados, no es un impedimento para seguir adelante y afrontar con ilusión este emocionante momento, pues su arrepentimiento es total.

"Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos", expresó el líder de la banda de pop rock​ en octubre, cuando fue acusado de haber sido desleal.

En aquel momento, Levine reconoció haber enviado algunos mensajes inapropiados, sin embargo negó rotundamente haber tenido un affaire con la modelo Sumner Stroh, tal y como ella aseguró en un video de Tik tok: "Se está hablando mucho de mí y quiero aclarar las cosas. Usé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de forma coqueta”, puntualizó entonces, al tiempo que subrayó que "no tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida", concluyó.

Adam Levine y Behati Prinsloo se conocieron en mayo de 2012 y fueron fotografiados juntos pasados solo dos meses de la ruptura del artista con la modelo Anne Vyalitsyna. Fue a finales de ese mismo año cuando hicieron su primera aparición pública en una alfombra roja. Aunque unos meses más tarde decidieron romper para reevaluar su relación, en junio de 2013 empezaron de nuevo y anunciaron su compromiso.