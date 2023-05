Adam Levine convierte a su mujer en protagonista de su último videoclip tras el escándalo de su supuesta infidelidad

El escándalo solo consiguió que estuvieran más unidos y ahora Adam Levine ha querido homenajear a su familia y demostrar el lugar que ocupa en su vida. El vocalista de Maroon 5, de 44 años, ha grabado un videoclip muy especial en el que aparecen su mujer Behati Prinsloo, de 35 años, y dos de sus hijos. El tema Middle Ground pone la banda sonora a unas imágenes en las que el músico se sienta en el estudio donde compone para tocar un tema. Entra entonces su mujer, que se sienta en su regazo y, mientras desgrana las notas, sus hijas Gio Grace, de cuatro años, y Dusty Rose, de cinco, se ríen. En otro clip una de las niñas juega al ajedrez con Levine en medio de decenas de burbujas que flotan en el aire. La pareja tiene también un bebé de cinco meses al que no se ve en el montaje.

Recientemente la top compartía algunos retazos de las vacaciones de las que han disfrutado en México, fotos en las que se ve al artista con su recién nacido en brazos mientras disfruta de un atardecer. Todavía no se ha revelado el sexo ni el nombre que han escogido para su tercer retoño, que llegó sin duda en un momento controvertido para la pareja. Fue durante el embarazo de la supermodelo cuando saltó la polémica que colocó a la pareja en el punto de mira.

Salió a la luz a finales del 2022 que el artista había enviado mensajes inapropiados a la modelo Sumner Stroh, como ella misma contó en un vídeo de Tik Tok (después aparecieron dos mujeres más que acusaron al artista de lo mismo). El músico reconoció el pasado mes de enero que él era el autor de dichos mensajes, pero negó rotundamente haber tenido un affaire con la maniquí. "Se está hablando mucho de mí y quiero aclarar las cosas. No fui juicioso al hablar con alguien que no es mi esposa de forma inapropiada. No tuve una aventura, sin embargo crucé la línea durante un período lamentable de mi vida". Continuó asegurando que su familia es lo más importante para él. "Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo haremos juntos".

En marzo, unas semanas después de ser padres, reaparecían en diversas fiestas (una de ellas tras la entrega de los Oscar) en las que se mostraban muy cariñosos. Demostraban así la fortaleza de su unión, que ha desafiado los comentarios y se perfila estable. Behati se unía a su marido reflejando que el error que cometió su esposo, con quien contrajo matrimonio en 2014 en una romántica ceremonia que ofició el popular actor, comediante y director Jonah Hill en Los Cabos con cerca de 300 invitados, no había minado su amor. Recientemente Levine hablaba con People sobre su residencia en Las Vegas y cómo su familia le animó a aceptarla. “Está cerca de casa y nadie tiene que lidiar con viajar 10 horas con niños y el desfase horario. Fue muy bueno tenerlos a todos aquí. No hubiera querido hacerlo sin ellos” reconoció.