Adam Levine y Behati Prinsloo, muy enamorados tras el escándalo que vivieron en pleno embarazo de la modelo

Hay parejas que no consiguen sobreponerse tras un bache en su relación y otras, sin embargo, salen fortalecidas. Eso es lo que parece que ha pasado en el matrimonio de Adam Levine y Behati Prinsloo, quienes hace unos meses se vieron envueltos en un escándalo que fue noticia en todo el mundo. El líder de Maroon 5 y la modelo de Victoria's Secret no solo han conseguido superarlo sino que están más unidos que nunca. Al menos eso es lo que han querido reflejar en sus últimas apariciones públicas.

Durante estas semanas, la pareja ha acudido a varios actos y han posado para los fotógrafos de lo más cariñosos. Tras verles derrochando amor en la fiesta que se celebró después de la gala de los Oscar, este jueves acudieron a una cita benéfica en el Hotel Four Seasons de Beverly Hills (California). Adam y Behati se decantaron por looks a juego de color negro y no dejaron de hacerse todo tipo de carantoñas y gestos de amor.

Especialmente cariñoso vimos al cantante de éxitos como Moves like Jagger, Misery o She will be loved, de 43 años, que no podía dejar de mirar y besar a su mujer. Ella, mientras tanto, mostró la mejor de sus sonrisas. Para esta noche solidaria, la modelo, de 34 años, llevó un original minivestido con escote en 'v' que combinó con unas sandalias de estampado de leopardo. Además, llevaba su melena suelta con ese efecto mojado que ha lucido en otras ocasiones.

Adam y Behati han querido demostrar con estas imágenes que su matrimonio sigue siendo sólido. Hay que recordar que el cantante y la modelo se convirtieron en padres por tercera vez en enero, después de que en septiembre el artista fuera acusado de engañar a su mujer con varias chicas. "Se está hablando mucho de mí y quiero aclarar las cosas (...) No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida", confesó Levine en ese momento, añadiendo que su comportamiento había sido "inapropiado" pero que había tomado medidas.

"Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos", concluyó.

Y así ha sido, ya que el matrimonio está disfrutando de una de las etapas más bonitas de su vida junto a sus tres hijos: Dusty Rose, de seis años, Gio Grace, de cuatro, y el bebé que nació en enero. La pareja está totalmente centrada en su familia, que es lo más importante en estos momentos. "Después del drama que vivieron en otoño, Adam realmente ha tratado de concentrarse en su familia", ha dicho una fuente a la revista People. "Estaba muy avergonzado y arrepentido. Ella y Adam ahora están muy bien, emocionados por el nuevo bebé".