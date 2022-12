De la foto de Ben Affleck dormido en plena luna de miel al baile de Angelina Jolie, las 10 noticias virales de 2022

Despedimos el 2022 con noticias amenas, entretenidas y que se han convertido en virales, pero sobre todo destacamos aquellas que más han interesado a los lectores de ¡HOLA! en los últimos doce meses. Ester Expósito, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, Jennifer Lopez y Ben Affleck, Jada Pinkett Smith, Blake Lively y el rey Carlos III son también protagonistas de los acontecimientos más seguidos por nuestros internautas.

La belleza real de Ester Expósito

Ester Expósito ha sido una de las grandes protagonistas del 2022 y todo lo que hace tiene una gran repercusión entre sus más de 28 millones de seguidores. Una de las imágenes que se convirtió en viral en cuestión de segundos fue el primer plano que publicó la actriz de Venus en el que mostraba sus pecas. Y es que, no es habitual que la actriz cuyo triunfo se lo debe a Élite deje al descubierto las pequeñas marquitas que cubren su piel y que suelen acentuarse cuando se toma el sol. Los 3,3 millones de "me gusta" que acumuló la fotografía en apenas 10 horas dejaron de manifiesto lo mucho que agradecen los seguidores que las celebrities se muestren tal y como son. Con esta foto la actriz quiso presumir de belleza real sin maquillaje.

La primera foto de la hija de Cristiano y Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez año tras año siguen siendo dos de las celebrities más buscadas en la red. Pero sin duda la foto más esperada y la que se hizo viral fue la primera imagen de su hija recién nacida. La pareja presentó a Bella Esmeralda tras el complicado momento que vivieron por el fallecimiento del mellizo que esperaban. "Hogar dulce hogar. Gio y nuestra niña finalmente están con nosotros. Queremos daros las gracias a todos por las palabras y gestos amables que habéis tenido. Vuestro apoyo es muy importante y nos hace sentir el amor y respeto que tenéis por nuestra familia. Ahora es el momento de estar agradecidos por la vida que acabamos de dar la bienvenida en este mundo", con estas palabras Cristiano compartía la la primera foto como familia siendo siete,

Ryan Reynolds, sin aliento el ver el vestido de Blake Lively

Blake Lively dejó boquiabierto a su marido, Ryan Reynolds, con la transformación de su vestido en la Gala MET. Ellos fueron una de las parejas más aclamadas de la gala en la que ejercieron como coanfitriones del evento. La actriz de Gossip Girl lució una creación de Versace Atelier muy acorde con la temática de la velada (Gilded Glamour) y que escondía un secreto, pues era un vestido dos en uno inspirado en la arquitectura neoyorquina. Al hacer su cambio de look a su llegada al caminar por las escaleras, más de uno se quedó sin aliento, entre ellos su marido, cuya reacción al ver la transformación de Blake se hizo viral porque su química y admiración mutua se mantiene intacta después de casi diez años de matrimonio.

La reacción de la mujer de Wil Smith a su bofetada en los Oscar

La bofetada de Will Smith a Chris Brown en los Oscar después de que este hiciera un desafortunado comentario sobre la alopecia de su mujer ha sido uno de los incidentes más comentados de 2022. Si el hecho en sí hizo correr ríos de tinta durante meses, la reacción de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, no se quedó atrás. Un nuevo vídeo mostró la expresión de la actriz en el momento exacto en que su marido regresa a su butaca tras irrumpir en el escenario. En las imágenes se ve cómo Jada Pinkett se inclina en lo que parece ser un amago de carcajada cuando el presentador anuncia atónito que Will le acaba de dar un tortazo. En el momento que Will le increpa desde el patio de buscas diciéndole que no pronuncie el nombre de su mujer, Jada permanece inmovil. Horas más tarde, la mujer del actor de Soy leyenda escribió un críptico mensaje que decía: "Ahora es tiempo de curar y estoy aquí para ello".

Evaluna se emociona con este tierno baile (viral) de Camilo mientras intenta dormir a su hija

Índigo, la hija de Camilo y Evaluna, vino para alegrar aún más la vida de sus padres. El cantante colombiano daba las gracias al universo por tanta felicidad: "Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!". Camilo le ha dedicado infinidad de canciones a su hija e incluso en sus primeros meses de vida bailaba con ella mientras intentaba que conciliara el sueño. Evaluna compartió el vídeo de este momento tan especial que se hizo viral: "El amor de mi vida pegao al amor de mi vida".

Pablo Motos se hace viral en el partido de Alcaraz y Djokovic

Carlos Alcaraz se convirtió en el indudable protagonista del torneo de tenis de la Mutua Madrid Open tras proclamarse campeón. Sin embargo, en uno de sus partidos Pablo Motos también acaparó todas las miradas sin buscarlo ni pretenderlo. El conocido presentador fue testigo de la victoria de Carlos Alcaraz frente a Novak Djokovich en la Caja Mágica, pero los espectadores se dieron cuenta de la 'dificultad' del comunicador para ver el encuentro, ya que tenía justo delante una maceta con flores. Esta situación generó un sinfín de comentarios en redes. "Pablo Motos deseando que poden los geranios para ver la bola", "Pablo Motos no sabe si está en el Mutua Open o en el Jardín Botánico", "Hoy han venido a divertirse todos, menos Pablo Motos", fueron los mensajes de sus algunos de los usuarios que no pasaron inadvertido tan divertirdo momento, que incluso él mismo decidió compartirlo entre sus seguidores.

Ben Affleck se quedó dormido en la luna de miel... ¡pero JLo también!

Después de su boda sorpresa en Las Vegas, Jennifer Lopez y Ben Affleck pusieron rumbo a su luna de miel, en la que estaban invitados también los hijos de la pareja. París fue el romántico destino elegido por los recién casados y mientras disfrutaban en familia de un romántico paseo por el Sena a bordo de un barco, Affleck se quedó completamente dormido. Las fotos dieron la vuelta al mundo y rápidamente el protagonista de Batman y Perdida se convirtió en carne de meme. Lo que muchos no sabían entonces es que la diva del Bronx también estaba dormida. Así lo refleja una imagen en la que puede verse a la cantante totalmente exhausta.

El baile viral de Angelina Jolie y Zahara para celebrar su acceso a la Universidad

Angelina Jolie celebró por todo lo alto que su hija Zahara fuera admitida en la Universidad Spelman, en Atlanta, uno de los centros educativos privados más prestigiosos de Estados Unidos, enfocado en proporcionar estudios a mujeres con descendencia afroamericana. Las imágenes de madre e hija bailando se hicieron virales en cuestión de segundos. La actriz demostró que es una madre muy divertida siguiendo los pasos de baile con las compañeras de su hija y haciendo la coreografía de uno de los bailes más característico del centro.

El mensaje viral de Rosalía a Shakira en pleno concierto

Rosalía siempre ha sido una gran admiradora de Shakira. Durante uno de sus conciertos en Bogotá, la artista catalana recibió una camiseta de la artista colombiana y la reacción de la cantante de Despechá se hizo viral. "Desde pequeña amo a esta mujer, la amo, es una referencia. Así que voy a guardar esta camiseta con mucho amor", fueron las palabras de la española que mantiene un romance con Rawl Alejandro. Shakira, que no está pasando un buen momento tras su mediática ruptura con Gerard Piqué, quiso agradecerle este cariñoso gesto. ¡Rosi, qué linda palabras! Mi país y yo también te queremos mucho”, escribió sobre el video del concierto.

El gesto viral de Carlos III al estampar la firma durante su proclamación como Rey

En una solemne ceremonia Carlos III fue proclamado nuevo Rey de Inglaterra en palacio de St. James, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido para las millones de personas que seguían este acto histórico. Se produjo en el momento en el que el nuevo monarca tenía que estampar su firma en el documento. Carlos III parece que no encontraba la postura adecuada o el espacio suficiente en la mesa ¡y terminó haciendo algunas señales para que le ayudasen a retirar el tintero. Un gesto muy curioso y, que como no podía ser de otra manera, se hizo viral.