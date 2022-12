Superman, Aquaman o James Bond... los personajes que quiso interpretar Sam Heughan (Outlander)

Es de sobra conocido por su papel en Outlander, la serie que cuenta una historia de amor que atraviesa las barreras del tiempo, pero si el destino (y los directores de casting) hubiera querido le habríamos visto en muchos otros papeles. Sam Heughan ha hecho un repaso de los papeles que quiso interpretar, pero en los que fue rechazado, una parte más del trabajo de actor sobre la que se sinceró con Pablo Motos. “A todos los actores, probablemente, les haya pasado que millones de veces le rechazan en un casting. Pero he tenido la suerte de trabajar en Outlander, que me ha cambiado la vida. Aunque es verdad que he tenido muchísimos fracasos antes.... algo que te refuerza como actor” explicó Heughan. Entre estos personajes están algunos de los más conocidos del cine como Superman, Aquaman, James Bond o Renly Baratheon y Loras Tyrell de la saga Juego de Tronos, una ficción épica que batió todos los récords de audiencia.

Las imágenes de la sexta temporada de Outlander

VER GALERÍA

Respondió así a la pregunta de qué es lo que hacer cuando es rechazado para no perder la confianza en sí mismo. “Por estupidez fundamentalmente o por tozudez. Tienes que ser una persona decidida para trabajar en lo que quieres, esta determinación me ha permitido llegar a donde estoy ahora. Animaría a todos a que persigan su sueño, sin rendirse”. Una buena oportunidad llegó con Outlander, una serie que le ha aupado como uno de los intérpretes más atractivos de la pantalla y que acumula ya seis temporadas. Cuando se enteró de que le habían dado el papel estaba haciendo una tarea muy cotidiana, una anécdota que compartió en el programa El Hormiguero.

“Estaba en un supermercado en Londres, con un montón de cosas de la compra, me llamó mi agente, me dijo que tenía el papel y lo dejé todo. Me fui directamente al pub a celebrarlo ,como buen escocés” contó con humor. En uno de los compromisos a los que ha asistido el artista en su paso por Madrid coincidió con el tenista Rafa Nadal, del que se declaró un gran seguidor. “Esperemos que no me pida jugar al tenis, pero soy un gran fan de Rafa Nadal, qué ganador tan increíble” dijo.

VER GALERÍA

En la sexta temporada de Outlander, que se puede ver en Movistar +, Jamie (Heughan) y Claire (Caitriona Balfe) siguen luchando por proteger a los suyos por encima de todo, enfrentándose a diversos obstáculos. Desde su hogar en Carolina del Norte, el matrimonio aspira a mantener la paz y prosperar en una sociedad que se encamina hacia una gran revolución y el posterior nacimiento de una nueva nación. En estas circunstancias, tienen que defender su hogar y su comunidad de los conflictos que surgen. Además de este proyecto, el intérprete está involucrado en otros como el programa Men in Kilts, junto a Graham McTavish, y su libro autobiográfico Waypoints: My scottish journey. Por supuesto seguirá encarnando a Jamie en la séptima temporada de la ficción que de momento no tiene fecha de estreno.