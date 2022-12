El mensaje de Anabel Pantoja a Yulen Pereira tras caer eliminado del mundial de esgrima

Anabel Pantoja ha mandado un mensaje de apoyo a su novio, Yulen Pereira, que fue eliminado el pasado sábado de la competición mundial de esgrima en la que estaba participando. "Me quedo con todo lo que veo desde que me levanto hasta que cierro los ojos. Entrenos, contracciones, competiciones... Tu pasión. Ahora a seguir subiendo escalones con tu trabajo y esfuerzo en tu deporte, en tu mundo, en tu sitio", ha escrito la sobrina de Isabel Pantoja junto a una fotografía del esgrimista, que llevaba una semana en Canadá entrenando para la en la Worldcup de Vancouver. Muy consciente de que el deportista ha estado esforzándose para cumplir su sueño pero con muchas ganas de verlo de nuevo, la influencer se encuentra descansando en su casa de Canarias junto a su madre Merchi mientras espera la vuelta de su pareja para regresar juntos a Madrid, donde han alquilado un piso.

Contenta de los días que está pasando en Canarias para desconectar de los últimos acontecimientos familiares que ha vivido, Anabel ha compartido con todos sus seguidores los numerosos "momentos productivos y positivos" (ha ido un local de estética para hacerse las uñas, se ha dado un masaje y ha salido con sus amigas) que ha realizado, pero además ha tenido tiempo para bromear con su madre, a quien ha pegado un susto mientras se daba un baño en el jacuzzi. "Nunca le hago bromas porque ella las detesta, pero es que hoy me lo puso a huevo. Gracias a estos momentos porque aparte protegerme, quererme y no soltarme, sacas lo mejor de mí. Te quiero para siempre Mamá", ha escrito Anabel junto al vídeo del divertido momento.

Mientras tanto, Yulen ha reflexionado sobre el segundo mundial en el que ha participado y ha escrito a todos sus seguidores los sentimientos que ha vivido en esta competición. "Termino mi segunda copa del mundo de la temporada con buenas sensaciones y volviendo a entrar al tablón principal de una de ellas. Es verdad que venía a por mas y perder por la mínima duele, pero la vuelta implica paciencia y mucho aprendizaje. Cada vez estoy mas cerca, sabía que no me había equivocado, ya estoy de vuelta y vengo a por mas. Gracias por todo el cariño y apoyo que recibo diariamente no tengo palabras para agradecéroslo. Volveré mas fuerte", ha escrito el esgrimista, que sigue "animando" estos días a sus compañeros.

Eliminado por un único punto de diferencia frente al jugador canadiense, Yulen también ha recibido el apoyo de su padre Manuel, que se puso en contacto con Luis Rollán en Fiesta para asegurar que estaba muy orgulloso de su hijo y dejar claro lo mucho que se ha estado preparando para volver a la competición tras su paso por Supervivientes 2022. "Ha trabajado muy duro, ahora a seguir peleando", ha dicho en el programa de Emma García.