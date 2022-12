Yulen Pereira se traslada a Canadá mientras Anabel Pantoja atraviesa su peor momento

Yulen Pereira ha viajado hasta Vancouver, Canadá, para continuar con carrera profesional. El esgrimista, que ha cruzado el charco para "preparar la segunda copa del mundo de la temporada", ha tenido que dejar nuestro país para seguir entrenando en uno de los peores momentos para su novia, Anabel Pantoja. A pesar de que el deportista ha estado al lado de la sobrina de Isabel Pantoja, las obligaciones han llamado a su puerta y el que fuera concursante de Supervivientes ha publicado un vídeo en el que muestra a todos sus seguidores su "nueva residencia", donde todavía no ha confirmado cuánto tiempo estará o si su chica le hará una visita. Muy centrado en el esgrima, Yulen se ha retirado de los focos tras su paso por el reality y ha dejado claro en sus perfiles sociales que va por todas. "Paciencia y recompensa", ha escrito junto a varias fotografías haciendo ejercicio.

Tan solo unos días de haber encontrado piso y haberse mudado en Madrid junto a Anabel, Yulen puso rumbo a Canadá pero hizo escala en Dallas (Texas), donde hizo una vídeollamada con la influencer, que titulaba "pantodrama" por la distancia que habrá entre ellos durante una temporada. El pasado noviembre, el esgrismista volvió a la competición internacional de su disciplina en la primera copa del mundo de la temporada dejando claro que tenía "muchas ganas de volver" después de todos estos meses. "Aunque no he podido mostrar mi mejor esgrima en las pistas, sé que estoy en el camino correcto. Va a ser duro pero lo se que lo voy a conseguir. Toca volver a casa con la cabeza alta y seguir trabajando fuerte con mi equipo para cumplir los objetivos de esta temporada. Gracias por todos los que confiáis en mi todos los días y me animáis a que siga luchando. Se os quiere", escribió en sus perfiles sociales.

Tras la muerte de Bernardo Pantoja, padre de la influencer, Yulen Pereira no se había separado hasta ahora ni un solo momento de Anabel, y junto a Belén Esteban, que aún necesita ayuda para moverse debido a su lesión de pierna, han estado apoyándola para que se sintiera arropada. Además, el esgrimista ha preferido no hacer ninguna declaración sobre la controversia que ha rodeado a su pareja y su familia en los últimos días. Porque si hay algo que ha evidenciado el fallecimiento del hermano de la intérprete de Marinero de luces ha sido la gran tensión que sigue existiendo entre los diferentes miembros del clan de Cantora.

Ayudados por Arelys, madre de Yulen, la pareja encontró piso hace tan solo unos días en el barrio de Delicias (Madrid), un apartamento en un edificio de cuatro plantas con jardín, ascensor, portero y garaje donde juntos intentarán olvidar este triste momento que ha tenido la influencer, que además hace unas horas ha puesto rumbo a Canarias. "Después de meses regreso a casa. Ella no ha querido dejarme sola (su madre) y después de años sin volar y estando malita de la pierna viene a ayudarme", ha escrito Anabel junto a la foto de Merchi en el aeropuerto.