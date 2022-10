Anabel Pantoja entrevista a Yulen Pereira por sorpresa y él responde de la forma más romántica

Anabel Pantoja pasa por uno de sus momentos más dulces. Después de su reencuentro hace unas semanas con sus compañeros de Sálvame tras seis meses sin pisar el plató, la influencer ha presentado su nueva línea de bisutería y lo ha hecho atreviéndose a hacer de reportera del programa para realizar una pequeña entrevista a Yulen Pereira, que junto a Isa Pantoja ha ido a apoyar a su novia en un día tan importante. Micrófono en mano, la sobrina de Isabel Pantoja ha entrado en directo en el formato de Telecinco y muy nerviosa, a la vez que emocionada, ha empezado a describir el look del esgrimista, que ha posado para todos los medios que han acudido al evento de la colaboradora. "¡Quédate ahí, que te voy a decribir! Yulen acaba de llegar y viene con un traje azul marino y unas zapatillas. Bueno, ¿cómo estás?", ha comenzado preguntando Anabel.

Muy contento de ver feliz a su novia, Yulen ha seguido el rollo a la 'nueva reportera' de Sálvame y ha ido respondiendo a las improvisadas preguntas que le se le iban ocurriendo. "Estoy con mi chica, que es su día, no el mío. Me han invitado y he dicho por qué no. Es un día bonito que hay que disfrutar", ha dicho Pereira, que además ha comparado a Anabel con las medallas olímpicas y ha asegurado que "ella es un oro" y él "la plata". "Como si somos un bronce, lo importante es estar juntos", ha continuado diciendo el deportista. Además, la prima de Kiko Rivera ha comentado a Jorge Javier, que le había preguntado por el momento que está viviendo Omar en Pesadilla en el paraíso, que "no pasa nada porque está trabajando y no es una situación eterna".

"Espero que vengáis porque viene la gente que me quiere y me apoya. Si queréis ficharme como corresponsal, ya sabéis", ha bromeado Anabel para despedirse de la conexión con el programa, donde además le han recordado que hace un año también estaba presentando una línea de bisutería pero en vez de acompañada por Yulen lo estaba de Omar, su todavía marido. Quien tampoco se ha querido perder un día tan importante para la influencer ha sido su prima Isa Pantoja, que con un espectacular vestido morado también ha ejercido de reportera de El programa de Ana Rosa para preguntar a la colaboradora de Sálvame sobre su relación y el buen momento por el que está pasand tras volver de sus vacaciones alrededor de todo el mundo.

Sin todavía fecha concreta para regresar como colaboradora habitual (aunque ha insinuado que es posible que no vuelva), Anabel aseguró hace unos días que estaba enfadada con el programa porque han dado voz a "ciertas personas" para que hablen de su padre, que se encuentra muy delicado de salud. "Lo que me mosquea es que, en el formato en el que he estado trabajando, no me merecía eso. Ni yo ni él. Él está delicado y yo entiendo que mis compañeros me pregunten y se dé una información. Lo que no voy a permitir es que se traiga a gente para decir que es su supuesto padre", sentenció la prima del DJ.