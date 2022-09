Alejandro Nieto y Tania Medina, de 'Supervivientes', se comprometen

¡Alejandro Nieto y Tania Media se casan! El que fuera ganador de Supervivientes 2022 y la modelo se han comprometido en una preciosa y decorada fiesta en el que no han faltado las emociones, las risas y el amor. La pareja, que lleva tres años de relación y fue a La isla de Las tentaciones para superar los celos del míster España, ha anunciado la buena noticia a través de sus respectivos perfiles sociales con varias fotografías en blanco y negro del momento de la pedida y luciendo los anillos. "Nunca olvidaré este cuatro de septiembre, la noche en que le pedí matrimonio al amor de mi vida junto a nuestra familia y aquellos buenos amigos que tanto nos quieren. ¡Ha sido mágico, muchas gracias!", ha escrito la influencer, que además ha expresado que la anécdota más graciosa de la noche fue cuando le puso el anillo a su "futuro marido" sin que él le hubiera respondido todavía si sí o si no. "Lo daba por hecho y entre los nervios... Me ha encantado este momento. Y sí, hay bodorrio amores", ha añadido.

Después de contar a todos sus seguidores que su intención era comprarse una casa en El Puerto de Santa María (Cádiz) y mostrar durante todo el verano, tras su aventura en Honduras, que estaban en el mejor momento de su historia de amor, Tania ha sido quien se ha atrevido a hacerle a Alejandro Nieto la pregunta de si quiere casarse con él. Además, no es la primera vez que la influencer deja claro sus planes de boda con su novio, ya que cuando ambos estaban en Supervivientes ella ya le hizo una pequeña pedida que ahora ha decidido formalizar, dejando claro que nunca ha bromeado cuando aseguró que estaba dispuesta a coger el toro por los cuernos y ser ella quien pidiera matrimonio a su chico.

"El dijo sí", han escrito en inglés la pareja, que ha vivido un momento precioso junto a todos sus familiares. De hecho, tras formular la famosa pregunta, el hijo que de Alejandro tuvo con una pareja anterior, se ha fundido en un abrazo con su padre al saber que pasará por primera vez por el altar. "He dicho que sí al amor de mi vida, a una de las personas que más quiero en este mundo. Fue una noche muy bonita en la que había gente preciosa, donde hubo un cantante (Luitingo) que nos hizo pasar un rato muy bueno. Faltó mucha gente, pero Tania no dio abasto", ha explicado el exmíster España a sus seguidores, a quienes además les ha asegurado que es "muy feliz" y que está encantado con la familia que tiene.

Después de que muchos de sus compañeros y amigos les hayan felicitado (Anabel Pantoja les ha dicho que ya está buscando vestido), Alejandro ha confesado lo orgulloso que está de Tania y lo contento de que finalmente se vayan a convertir en marido y mujer. "Sí, ha pasado. Soy una mujer felizmente comprometida. Estoy muy contenta. Fue un momento mágico con amigos y familiares. Quisimos disfrutar del momento y por eso dejamos los móviles apartados", ha expresado también la influencer.