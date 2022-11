De Chanel a Shakira: las canciones de los mundiales de fútbol que ya no olvidaremos

Hace poco menos de un mes sabíamos que Chanel, nuestra más exitosa participante de Eurovisión de las últimas décadas, cantaría el tema oficial de la selección española de fútbol. La canción se llama Toke y trae un ritmo tan endiablado y pegadizo como su coreografía. Pero antes de Chanel ha habido otras canciones que se han presentado a distintas ediciones del Mundial y que la mayoría recuerda precisamente por eso, por ser pegadizas y reconocibles. ¿Las repasamos?

1998: el 'hit' absoluto de Ricky Martin

Ricky Martin, que últimamente ha vivido unos duros momentos familiares, se hizo famoso a mediados de los noventa. En 1998 ya era un fenómeno mundial; tanto, que compuso y cantó la canción oficial del Mundial de aquel año, que se celebraba en Francia. La copa de la vida tuvo también su versión en inglés, y aquel verano (y algunos más) sonó en las discotecas de medio mundo; de hecho, se ha convertido en uno de los éxitos más grandes del puertorriqueño. ¿Quién no recuerda aquel "go, go, go, allez, allez, allez"?

2002: el fenómeno 'OT' llega al fútbol

En el otoño de 2001 un fenómeno televisivo sin precedentes se colaba en los televisores de toda España: llegaba la primera edición de Operación Triunfo. El talent ha seguido creando estrellas musicales (una de las últimas, Amaia Romero, que continúa acumulando éxitos cuatro años después), pero aquel 2001 fue irrepetible. Al igual que Amaia, los entonces llamados triunfitos llegaron hasta Eurovisión y, poco después, presentaron Vivimos la selección, el tema que representó a La Roja en el Mundial de Corea y Japón. ¡Veinte años han pasado desde entonces!

2010: 'Wavin' Flag', el temazo internacional de K'naan con David Bisbal

De toda aquella hornada de Operación Triunfo David Bisbal fue el que más proyección internacional llegó a lograr. Tanta, que ocho años después interpretó junto a K'naan Wavin' Flag, una canción que sonó durante el Mundial de Fútbol de 2010 celebrado en Sudáfrica. David vivía entonces un momento único tanto en lo profesional como en lo personal: en 2010 estaba unido a Elena Tablada, con la que rompería un año después. Wavin' Flag no fue el tema oficial de aquel evento deportivo, pero sí el escogido por una famosa marca de refresco en el contexto del mismo. Por tanto, terminó convertida en uno de los grandes exitazos de aquel verano. Aunque el gran tema del Mundial de Sudáfrica, el definitivo, sería otro…

2010: 'Waka Waka', el himno de Shakira (con historia de amor incluida)

Quizá si Shakira no hubiera interpretado el himno oficial de aquel mismo Mundial, la canción de Bisbal y K'naan habría obtenido un lugar aún más destacado. Pero es que sin Shakira en 2010 no habrían pasado varias cosas. La primera, que nos habríamos quedado sin una de las canciones más impactantes de toda la historia de los mundiales de fútbol, el del triunfo de España. La segunda, que no tendríamos el flechazo más importante de aquel verano (con permiso de Sara Carbonero e Iker Casillas): el que surgió entre la cantante colombiana y Piqué y que, tristemente, ha terminado este 2022.

2014: 'We Are One', Pitbull y Jennifer Lopez con ritmos brasileños

Cuatro años después, Pitbull, J. Lo y Claudia Leitte intentaban reeditar el éxito de Shakira. Es difícil igualar el Waka Waka, pero hay que reconocer que la canción funcionaba, y mucho. Percusión al más puro estilo brasileño para un tema que invita a la alegría. Claro que, para Jennifer Lopez, la verdadera alegría llegó algunos años después, cuando retomó lo suyo con Ben Affleck después de mucho tiempo.

2022: 'Toke', la canción con ritmos latinos de Chanel Terrero

Y llegamos a Chanel Terrero, que pone en Toke sus característicos ritmos latinos para animar a nuestra selección a dar lo mejor en el próximo Mundial de Catar. Aunque hemos tenido que aprendernos el significado de algunas palabras de la letra, es un subidón de ritmo y contiene todos los ingredientes para convertirse en la canción del próximo verano. Ojalá le contagie a La Roja la buena suerte de su incipiente carrera y puedan regresar a España levantando la copa.