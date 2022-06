David Bisbal, roto de dolor tras el fallecimiento de su amigo y entrenador personal

Eduardo Mena Guerrero, entrenador de celebridades como David Bisbal, Rosa López, Antonio Orozco o Juan José Padilla, ha fallecido este pasado miércoles en Granada a los 56 años de edad tras ser intervenido de urgencia por un fallo en la vena aorta. “Te llevaré en mi memoria, en mis recuerdos y en mi corazón. Donde cada vez que te busque pueda encontrarte. Gordo, por siempre en nuestros corazones” ha escrito Rosanna Zanetti, la mujer de David Bisbal, en su perfil público en un sentido mensaje de despedida al preparador físico del cantante, amigo íntimo, con el que el cantante compartía su pasión por el submarinismo.

David Bisbal, roto de dolor, asegura haberse quedado sin habla tras conocer la noticia. Ha sido un duro golpe para el almeriense, que trazó una fuerte amistad con el deportista a raíz de entrenar con él. “Se que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas. Todo!” reconoce al tiempo que explica: “Dios no puedo hablar solo cantaré, cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde esté”. No ha querido subir ninguna imagen junto a Eduardo y así lo explica “Este no es un día triste que subes una foto de esa persona para recordar los buenos momentos. Más bien en un día que no tienes ganas de hacer nada porque tu corazón ha amanecido con una parte importante menos”. Inmerso en su nueva gira por América, el cantante no podrá acudir a despedir a su amigo a Almería.

La carrera deportiva de Eduardo Mena estuvo vinculada al fútbol en sus inicios, jugó profesionalmente en equipos como el Sevilla Atlético, el Plasencia o el Poli Ejido hasta que a los treinta años decidió convertirse en entrenador personal, un terreno en el que su especial carisma le hizo destacar, llegando a ser célebre a pesar de no contar más que con un pequeño gimnasio en Almería.

Rosa López, compañera de Bisbal en la primera edición de Operación Triunfo, conoció también al entrenador tras ganar el concurso, en 2018, cuando la guió en su primer gran reto de preparación física. La cantante ha lanzado hoy también “un besito al cielo” para despedir al preparador físico que tan repentinamente ha perdido la vida en Granada. Otros cantantes como Antonio Orozco o David de María también han trabajado con el deportista granadino y no sólo cantantes, el torero Juan José Padilla recurrió también a él en 2018 para asegurarse una exitosa vuelta al ruedo tras su terrible cogida e igualmente el futbolista Sergio Ramos. Su recuerdo quedará para siempre en la memoria de cuantos ayudó a superarse.

