Aguaje, benji, teki... ¿conoces el significado de estas palabras que canta Chanel en 'Toke'?

Queda cerca de un mes para ver a a los mejores futbolistas del mundo enfrentados en el Mundial 2022 y España ya puede corear el tema oficial que dará alas a la Roja. La cantante Chanel acaba de estrenar el vídeoclip de Toke, un tema que mezcla la esencia latina con los ritmos urbanos con los que la cubana ya conquistó Europa. Después de arrasar en Eurovisión, la también bailarina quiere comerse el mundo con una letra pegadiza en la que inglés y castellano conviven sin problema, como ya ocurrió en SloMo. Y de nuevo como en la mencionada, algunas de las palabras han sorprendido a los fans que buscan el significado que se esconde detrás de ellas. Sigue leyendo te contamos las referencias y anglicismos que utiliza la cubana en su canción.

Como hacen otros artistas (por ejemplo Rosalía), Chanel ha incluido una referencia a un coche de lujo en Toke, concretamente habla de un banshee, un automóvil deportivo de dos puertas que se popularizó gracias a un conocido videojuego Grand Theft Auto, que se lanzó en 2001. “La noche esta dolce / Llegamos en los Banshee” canta hablando de una fiesta e incluyendo la palabra italiana dolce (dulce), que también podría referirse a la firma Dolce&Gavana si tenemos en cuenta el lujo al que también apunta el citado vehículo. En este sentido incluye la palabra Bvulgari, otra firma de gran prestigio que también ha utilizado Bad Bunny en su tema Dákiti (Y a veces es Dolce, a veces Bulgari).

Entre las expresiones en inglés se encuentran palabras que se utilizan en latinoamérica de manera coloquial: los benjis (se llama así a los billetes de 100 dólares que llevan el retrato de Benjami Franklin), y el mall (se utiliza para referirse a un centro comercial). Estos benjis los gasta en chupitos de teki (tequila) en la party (fiesta) donde baila con las babies (las chicas) hasta que se ponen crazy (enloquecen). Otras palabras en inglés son mayday (se utiliza como llamada de socorro en sectores como navegación, aviación y transportes, por ejemplo), out of control (fuera de control) y flow (estilo, rollo), entre otras.

Las raíces cubanas de la artista también tienen un hueco en la letra con aguaje, que hace referencia a una fruta jugosa típica del Caribe y Amazonia que tiene muchas propiedades. Tiene un segundo sentido coloquial dependiendo de la frase en la que se incluya, aludiendo a alguien que alardea o fanfarronea. “Si me ven por la calle traigo el aguaje que no pueden costear / No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar”. Otra de las anecdóticas alusiones menciona a Palomo (Spain) que fue quien diseñó el espectacular traje con el que arrasó en el festival de Eurovisión 2022 (quedó en tercer puesto) y a Iniesta, futbolista de la Roja que dio la única victoria a España en el Mundial de 2010.

En el vídeo del tema hay detalles destacables como un grupo de jóvenes que juegan a un simulador de fútbol en la PlayStation, entre quienes se encuentra el jugador Pedri que milita en el Barça y en la Selección española. Los guiños futbolísticos se incluyeron a posteriori, una vez que el tema ya estaba compuesto pues no se sabía entonces que sería escogida como “banda sonora” del torneo, como ha contado la propia Chanel. “Hemos cambiado la letra para que sea la canción de España. Simplemente, se han alineado los astros. Es un tema para que todo el mundo cante, baile... Una canción de masas que es perfecta para esto. Además, es muy divertida”. ¿Quieres ver la letra entera de Toke para aprendértela? ¡Aquí la tienes!

