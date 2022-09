Rosalía vs Bad Bunny: los puntos fuertes de cada uno para ganar más Grammy Latinos

Hay pocas dudas de que, en la madrugada del 17 al 18 de noviembre, Rosalía se llevará bajo el brazo más de un Grammy Latino. Con nueve nominaciones, la cantante, que está arrasando con su gira mundial de Motomami, se convierte en una de las grandes figuras de la música en español en el mundo entero. Eso sí, tendrá enfrente al puertorriqueño Bad Bunny, que ha logrado una nominación más que ella. ¿Cuál de los dos tiene más posiblidades de ganar más premios?

Bad Bunny, el artista más escuchado del año

Bad Bunny ya puede darse por satisfecho con el éxito conseguido: ha vuelto a convertirse, por tercer año consecutivo, en el artista más escuchado en plataformas como Spotify. No solo eso: Un verano sin ti, su actual álbum, ha sido número 1 durante 11 semanas (no consecutivas, eso sí) en Billboard, la lista musical por antonomasia. Por si fuera poco, este año su faceta como actor se ha visto plenamente satisfecha con Bullet Train, la película en la que participa junto a Brad Pitt. Sin embargo Rosalía no le anda a la zaga en cuanto a cifras: Despechá también se ha colado en la lista Billboard y este mismo tema lleva tiempo rondando los primeros puestos en Spotify a nivel mundial. ¿Cuánto pesa el éxito y la difusión de un artista a la hora de recibir un Grammy Latino?

Porcentaje de éxito

Veamos cifras de uno y otro. Tanto Bad Bunny como Rosalía recibieron su primera nominación en 2017. El puertorriqueño ha sido nominado desde entonces cada año, y para Rosalía, que se coronó en 2019 y 2020, 2021 fue el único año en el que quedó fuera de las quinielas. De las 16 candidaturas totales del cantante de Callaíta, solo cuatro se han convertido en premio. Rosalía ha convertido ocho de sus quince nominaciones en gramófonos con los que decorar su casa. Punto para ella.

Las nominaciones de Rosalía vs las de Bad Bunny: ¿cuáles tienen más peso?

Las tres categorías más importantes de los Grammy Latinos son estas: grabación del año, álbum del año, canción del año. En la primera de ellas, ambos compiten: Bad Bunny, con Ojitos lindos (junto a Bomba Estereo); Rosalía, con La fama, junto a The Weeknd. También los vemos enfrentados en la categoría de mejor álbum del año (Un verano sin ti frente a Motomami). En la tercera, canción del año, solo está Rosalía con Hentai y, sorprendentemente, su máximo competidor no ha logrado colocar ningún tema. Por ponerlo en contexto, es como si un filme está nominado al Oscar a la mejor película y no lo está ninguno de sus actores. Sucede, pero no augura nada bueno. Por cierto, Rauw Alejandro, pareja de Rosalía, sí ha conseguido nominación aquí con Agua, y también C Tangana, el ex más mediático de la cantante, con Tocarte, en colaboración con Jorge Drexler.

Los Grammy Latinos y la música urbana

Y aquí viene, quizá, una pista importante: estos galardones no suelen ser muy espléndidos con lo que se conoce como música urbana, el género en el que se mueve Bad Bunny, y los relega a sus correspondientes subcategorías (música urbana, hip-hop, trap, reguetón…). Rosalía, si bien toca estos estilos, tiene un registro mucho más amplio, de hecho, Motomami está categorizado en los premios como álbum de música alternativa (categoría en la que también tiene nominación) y Un verano sin ti, en urbana. Es cierto que el puertorriqueño lleva un año en el que está imparable, pero si se sigue cumpliendo esa especie de alergia de los Grammy Latinos a la música que hace, quizá Rosalía sea quien dé la campanada.