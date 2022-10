¿Un disfraz o en una misión espacial? Ricky Martin explica por qué se ha vestido de astronauta

Ricky Martin ¿será el próximo hombre en llegar a la luna? El cantante boricua ha sido fotografiado vestido de astronauta, lo que ha provocado que sus fans no dejen de preguntarse por qué lleva este uniforme. El cantante de Livin'la vida loca acaba de anunciar que se ha embarcado en un nuevo y ambicioso proyecto como protagonista de la serie Mrs American Pie, de Apple TV. "Mrs American Pie ha cambiado mi vida y esto es solo el comienzo. Tate Taylor gracias gracias, gracias", le dice al director del filme con el que posa en la foto, popularmente conocido por su labor como cineasta en la laureada película Criadas y señoras. Ambos posan muy sonrientes en esta foto tomada por Jayme Lemons, productora de la serie, que contará con diez episodios.

Marin se suma a un elenco protagonizado por Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney y Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford. Esta noticia ha sido difundida en exclusiva por Deadline y compartida por la estrella puertorriqueña, que no puede estar más ilusionado con su participación y ha compartido diversas fotos realizadas en el set en Los Ángeles. Ricky dará vida a Robert y esta nueva incursión supone un gran paso del artista en el mundo de la interpretación. La última vez que le vimos actuar fue en el drama de FX aclamado por la crítica El asesinato de Gianni Versace de Ryan Murphy, interpretando el papel de Antonio D'Amico, pareja de Gianni. Ricky Matin también tuvo una pequeña aparición en la serie Glee en 2012, donde interpretó a un profesor de español y compartía divertidas escenas con Gwyneth Paltrow.

El haberse puesto este traje de astronauta le ha traído ciertos recuerdos del tiempo que duró la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Entonces contaba: "Yo me pongo una máscara, las gafas, y me voy como astronauta hasta la farmacia, si es que tengo que buscar medicinas, o comida. Soy papá, hay que comprar leche, y salgo con mi botellita de spray con alcohol, me pongo guantes, no toco nada, trato de tener mucho cuidado con la gente…", relataba sobre esta difícil etapa que le habia provocado cierta ansiedad.

Guerra judicial con su sobrino

Se trata de una buena noticia para el cantante. que atraviesa meses convulsos en lo que a su vida personal se refiere. Su sobrino Dennis Yadiel Sánchez prosigue su guerra judicial contra el cantante tras acusarle de abuso cuando él era un menor de edad. Desde un principio, el artista negó tajantemente todos los cargos y ha dejado que el tiempo y sus abogados se encarguen de este caso que le está dando bastantes quebraderos de cabeza. El intérprete de La Mordidita y su equipo legal celebraban recientemente el último fallo de la jueza Maranyeli Colón Requejo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, que negó la orden de protección que Dennis había solicitado en contra de su tío.

"Esto es algo que le debo a mis hijos, mi esposo, mi familia y a todas y todos esos ‘fans’ que se han mantenido firmes creyendo en mi integridad", se puede leer en el texto escrito por Ricky Martin y firmado por sus abogados, José Andreu Fuentes, Dora Monserrate y Joaquín Monserrate Matienzo. "Me siento en paz sabiendo que hoy dimos un gran paso en esta batalla legal que no ha concluido", señalaba. El próximo 10 de noviembre se evaluará en el juzgado si sigue vigente la orden de restricción que el intérprete solicitó en contra de su sobrino, así como la demanda por extorsión y difamación.