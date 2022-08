Ricky Martin celebra el cumpleaños de sus hijos de la mejor manera posible

Ricky Martin está disfrutando de una semana muy especial. Entre lanzamientos, giras y grabaciones, el artista internacional está celebrando el cumpleaños de sus hijos. Y es que, Valentino y Matteo, los mellizos del cantante y Jwan Yosef, acaban de cumplir 14 años, concretamente el pasado 5 de agosto. El puertorriqueño ha querido mostrar lo mucho que habían crecido los mayores de la casa y ha compartido así la felicidad de verles disfrutar de estos días de celebración en su perfil público. Y es que, Ricky Martin ha publicado unas imágenes de los dos chicos divirtiéndose de una forma diferente: practicando surf en una playa de California.

Sin embargo, el cantante no aparecía en ninguna de las fotografías y se desconoce si estaba ahí o no, puesto que él mismo anunciaba hace unos días que estaría en Dallas por cuestiones profesionales. Pero quien sí que no ha podido acudir ha sido Jwan Yosef. El pintor sueco se contagió de covid esta semana, lo que le ha causado tener que quedarse en casa en estos días tan especiales para ellos, sobre todo para los cumpleañeros Valentino y Matteo. "¡Tremendo día de playa! Empieza para mis hijos mayores su semana de cumpleaños".

"Gracias a mi hermano Alecs por la buena vibra del día y enseñarle a Matteo y Valentino a jugar con las olas", escribía lleno de alegría Ricky Martin, agradeciendo también al entrenador Aleks Pevec las lecciones impartidas a sus hijos sobre surf. "Soy el padre más afortunado del mundo", remataba el texto, orgulloso por verles crecer y aprender cada día. A pesar de no haber podido estar, Jwan Yosef ha querido participar del momento, aunque fuese de forma virtual, y ha contestado a la publicación con tres corazones rojos. Para el marido de Ricky, este domingo es el sexto día que pasa con la enfermedad.

Este momento de felicidad llega, concretamente, días después de que Jwan Yosef acallara los rumores de crisis en la pareja al pronunciarse para apoyar a su marido, tras archivarse la demanda de violencia doméstica impuesta por su sobrino. El pintor publicaba una imagen como muestra de apoyo y afecto incondicional a su esposo, en la que aparecían los dos en actitud cariñosa, acompañada de unas palabras: "La verdad siempre prevalece", escribía, justamente las mismas letras que Ricky Martin había usado en el primer comunicado emitido por su equipo legal. Con la fotografía, Yosef mostraba la unión de su familia. La justicia le había dado la razón al intérprete de Livin' la vida loca después de una comparecencia online del joven denunciante, en la que desmentía todas las acusaciones que había vertido sobre su tío, aclarando que sus actos habían sido tomados de manera libre y voluntaria.

Ricky Martin y Jwan Yosef comenzaban su relación en 2016 a través de las redes sociales. Dos años más tarde, en 2018, la pareja se casaba y acababa teniendo cuatro hijos en común -Valentino y Matteo de 14 años, y Lucía y Renn de 3 añitos-. Desde entonces, el cantante y el pintor siempre se han mostrado una pareja estable y consolidada, sobre todo a raíz de su 'sí, quiero'. Sin embargo, esta vez han tenido que vivir el cumpleaños de sus hijos separados, en el caso de Yosef a causa del coronavirus.