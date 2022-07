Ricky Martin se defiende tras ser denunciado por violencia doméstica

La Policía de Puerto Rico ha confirmado este mismo sábado que está en proceso de tramitar una orden de protección emitida contra el artista, por una denuncia bajo la Ley 54, la cual protege a las víctimas de violencia doméstica del país. Según han informado las autoridades, la orden fue expedida por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, tras una solicitud ex parte -o lo que es lo mismo, sin que la persona afectada esté presente. Ricky Martin, por su parte, ha negado los hechos a través de un comunicado.

"Las alegaciones contra Ricky Martin, que conducen a una orden de protección, son completamente falsas", rezaba el escueto escrito difundido por la firma de relaciones públicas del cantante en su país natal, Perfect Partners. Hasta el momento no han trascendido los detalles de la denuncia y, puesto que se trata de un caso bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, la Policía de Puerto Rico no ha revelado el nombre del peticionario, con el fin de no dañar la integridad del mismo.

Además, el cantante se enfrenta a una demanda de su exrepresentante, Rebecca Drucker, que trabajó junto al artista de 2014 a 2018 y de mayo de 2020 hasta abril de 2022. Al puertorriqueño le reclama una cantidad de tres millones de dólares en comisiones impagadas. La exmánager puso la denuncia el pasado miércoles en un juzgado de Los Ángeles, en Estados Unidos. En ella, a la que ha tenido acceso Entertainment Tonight, se recoge el motivo por el que Drucker había decidido poner fin a sus servicios para el intérprete de La copa de la vida, ya que trabajaba en "un ambiente tóxico" y señalaba un incidente "particularmente feo" que sucedió en Dubai en 2018, en el que se vieron involucrados tanto Ricky Martin, como su coreógrafo José Vega. Por el momento, el cantante no se ha pronunciado ante este hecho. Sin embargo, sí que ha actuado de forma rápida respecto a la denuncia por el presunto caso de violencia doméstica.

En lo profesional, y dejando a un lado las batallas judiciales a las que se enfrenta Ricky Martin, el artista se encuentra centrado actualmente en la grabación de su nuevo single de su disco Pausa, el cual estrenó en 2020 -con él ganó el Grammy Latino en la categoría a mejor álbum vocal pop en noviembre de ese mismo año-. Pero el cantante no solo está enfocado en su carrera musical, sino también en su trayectoria como actor, ya que será uno de los nuevos protagonistas de una nueva serie, Mrs. American Pie, junto a los papeles principales de Laura Dern, Kristen Wiig y Alison Janney.