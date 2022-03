¡Cómo ha crecido! Ricky Martin y Jwan Yosef presumen de su 'baby Renn'

"Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido". Este es el mensaje con el que Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron el 29 de octubre de 2019 que había sido padres por cuarta vez. Desde entonces, han mostrado lo felices y orgullosos que están de la familia que han formado junto al "bebé de la casa" y sus hermanos mayores: Valentino y Matteo, que ya tienen 12 años, y la pequeña Lucía, de dos años. "Aquí mi árabe boricua", escribió el cantante puertorriqueño en sus redes sociales al compartir el álbum de fotos más entrañable de Renn el pasado mes de abril. Ha pasado ya mucho tiempo y no habíamos vuelto a ver imágenes del niño... hasta ahora.

Ricky y Jwan han mostrado lo mucho que ha crecido publicando esta imagen en la que vemos al pequeño en brazos del intérprete de La Mordidita, que va vestido con un conjunto de camisa y pantalón de lino de color blanco. "Mi Renncito ❤️", ha escrito el artista sirio presumiendo de hijo. El pequeño, que lleva una camiseta de manga corta de color salmón, pantalones béis y zapatos a juego, está para comérselo con sus labios carnosos y mofletes pellizables. "¡Está grandísimo!", "Esa barbilla...", "Tan perfecto como sus papis", "¡Qué hermosura!", "Mordible", "Está creciendo muy rápido" o "Mini Ricky", puede leerse entre los comentarios que les han dejado. "Es enorme" o "Nuestro pequeño pelirrojo", ha respondido Jwan Yosef a algunos de ellos.

La estabilidad que necesita

En enero de 2018, la pareja se dio el 'sí, quiero' para sellar su amor de manera oficial. Sin embargo, ahora que han pasado más de dos años, Martin ha confesado su deseo de volver a casarse y celebrarlo por todo lo alto. "Quiero hacer una fiesta grande. Quiero que la boda dure cuatro días. Los gemelos estaban, pero creo que Renn y Lucía tienen que ser parte de esta celebración", dijo en el programa Ventaneando. Además, también hizo balance sobre su relación con Jwan, asegurando que le da la estabilidad que necesita en su agitada vida: "Creo que es parte de un balance que yo necesito, porque mucha gente me dice que yo no paro. El pensar en la estabilidad hogareña me da mucha calma". "Eternamente agradecido por la gran familia que me has dado", es el mensaje con el que Yosef le declaró su amor.

