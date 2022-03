Ricky Martin explica por qué tuvo ansiedad durante el confinamiento

Durante estos meses, artistas nacionales e internacionales han hablado de las consecuencias que ha tenido la pandemia no solo a nivel personal sino también profesional. Giras canceladas, conciertos aplazados, firmas de discos que nunca han llegado a producirse, lanzamientos que han tenido que modificar... Muchos cantantes se han visto obligados a retrasar los proyectos que llevaban preparando durante mucho tiempo y que, de un día para otro, se esfumaron sin más. Por eso, lidiar con toda esa situación no ha sido fácil. Uno de los que lo ha vivido en primera persona ha sido Ricky Martin, que ha concedido una entrevista a Document Journal en la que ha contado cómo le afectó el confinamiento.

"El nivel de ansiedad fue enorme cuando escuché por primera vez: 'Vamos a cancelar la gira y sabe Dios si alguna vez volverás a la carretera'. Esto es lo único que he hecho desde que tenía 11 años...", dice el cantante puertorriqueño haciendo referencia a que todo su mundo gira en torno a la música. Martin, de 48 años, cuenta que en ese momento decidió encerrarse en el estudio porque "era la única forma en la que podía liberar todo lo que estaba sintiendo". "Hablé con algunos compañeros. Todo estábamos igual: ansiosos, agobiados, tristes...", reconoce el intéprete de La Mordidita. "Pensar desde una nueva perspectiva y crear cosas diferentes dentro de la música, esa ha sido mi medicina".

En su charla con la revista neoyorkina, en la que también ha participado Kris Van Assche (director creativo de la firma Berluti), Ricky ha hecho balance de su carrera, recordando cómo fueron sus inicios y cómo ha cambiado su perspectiva desde entonces: "Hace 20 años era tan ignorante... No tenía idea del poder que tenía en mis manos (...) En los 80 solo seguía órdenes. Yo era parte de un concepto y me decían qué ponerme e incluso qué decir y qué cantar". Martin ha contado que hace años "tenía dos gerentes que decían: 'No puedes decir eso. Será el final de tu carrera '. Mi compañía discográfica me decía: '¿Estás seguro de que vas a decir eso? Ten cuidado'. Al final, creo que la gente respeta cuando tienes un punto de vista y lo defiendes. Mi vida personal, que es lo más importante, ha mejorado mucho al ser capaz de ser honesto con mis necesidades, con mis derechos... Cuando mi prioridad era complacer a todos los que me rodeaban, me volvía loco. Cuando te cuidas a tí mismo no es ser egoísta, es autoestima", explica.

El artista puertorriqueño dice que es "evidente que siempre voy a contracorriente", sin embargo, cree firmemente que debe luchar y defender sus ideales. "No sé si es por mi signo del zodiaco, soy Capricornio, pero me gustan los desafíos. Ahora, tiene mucho que ver con mis hijos. Les digo: 'Se libre. Se quien eres. Ponte lo que quieras'. Mi hijo el otro día dijo: 'Papá, quiero ponerme el pelo rosa', y yo le dije: '¡Consigue el tinte y lo hacemos!'. Eso es libertad. Para que, llegado el momento, pueda decir: 'Mi papá me permitió serlo'.

Ricky Martin ha sabido reinventarse y adaptarse a la "nueva normalidad" que estamos viviendo. Así lo demostró hace unos días cuando publicó esta foto en la que salía haciendo una videollamada con su vocal coach (entrenador vocal) Jose Miguel Velasquez, premiado compositor y productor musical venezolano. "Afinando las tuberías en el último minuto y con prisa. Un piano, Zoom y estamos bien. Gracias maestro", escribió el intérprete de Livin' la Vida Loca. "Ser grande no significa dejar de estudiar... realmente la grandeza se mantiene con disciplina... Gracias @ricky_martin, por tanto años confiándome el cuidado de tu voz", es el cariñoso mensaje con el que le respondió Velazquez, que colaboró con él en la canción Jaleo, de su álbum 'Almas del silencio' (2003) y también en Cómo olvidar y Lo que vendrá, de David Bisbal, entre otras muchas.

Un sueño cumplido

Junto a su marido, Jwan Yosef, el cantante ha creado la familia con la que tanto soñó. Primero llegaron los mellizos Valentino y Matteo, que ya tienen 12 años, y después vino al mundo la niña de sus ojos, Lucía, que está a punto de cumplir dos años. En octubre de 2019, la pareja anunció que habían sido padres de nuevo publicando una foto de su cuarto hijo, Renn Martin-Yosef, que les tiene totalmente enamorados. "Aquí mi árabe boricua. El bebé de la casa", publicó el artista junto a una sesión de fotos de lo más entrañable en la que mostraba a su precioso bebé, con enormes ojos y unos mofletes que dan ganas de pellizcar.

