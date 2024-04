El viaje de Ricky Martin con su expareja que ha desatado los rumores un año después de la separación del artista

El viaje a Japón del cantante Ricky Martin podría haber sido mucho más que una simple escapada con sus hijos mayores Matteo y Valentino, de 15 años. Justo cuando se cumple un año desde la separación del puertorriqueño y Jwan Yosef, han vuelto a surgir los rumores de que el cantante estaría ilusionado de nuevo. Ha sido después de descubrir que en este viaje al país nipón no solo le acompañaron sus hijos sino que estaba también su expareja, Carlos González Abella, que aparece en algunas de las imágenes que el intérprete ha compartido de este periplo. Las imágenes se pudieron ver en los perfiles sociales de Martin por lo que las especulaciones no tardaron en aparecer.

El artista anunció su divorcio de Yosef, con quien formó una familia numerosa, los mellizos Matteo y Valentino, Lucía y Renn, en el verano del año pasado. Él mismo habló sobre cómo es la relación con su ex en declaraciones a Telemundo en Puerto Rico. "Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es prepandémico" daba a conocer el cantante."Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y repasamos nuestros buenos momentos, así como los malos y lloramos juntos, pero también nos reímos" señaló sobre el momento en el que tomaron la complicada situación. Ya comentó entonces que no estaba cerrado al amor, y que en el futuro se veía de nuevo en pareja.

Carlos González mantuvo una relación con Martin que duró unos dos años. Entonces el artista ya era padre de los mellizos Valentino y Matteo. Su relación parecía estable e incluso protagonizaron algunas sesiones de fotos, pero la ruptura llegó en 2023. En aquel momento el intérprete de La mordidita desmintió la existencia de terceras personas. En este viaje les acompañan más amigos, aunque Martin etiquetó a Carlos en algunas de las fotografías que ha mostrado. Otro de los detalles que han notado los fans es que la expareja del artista ha compartido imágenes suyas en los mismos lugares que ha visitado el cantante.

"Monte Fuji, la icónica obra maestra de Japón en el fondo. Fascinantes vistas, clima cómodo y lo más importante, sumando experiencias con amigos increíbles", escribió Carlos, que también es puertorriqueño y cuya profesión es la de analista financiero y empresario. Las mismas vistas con el monte Fuji en el horizonte ya las había compartido Martin que posaba con sus hijos. En el grupo estaba además Joselo Vega, colaborador de Ricky Martin desde que este formó parte del grupo musical Menudo.