Ricky Martin rompe el silencio sobre su divorcio y revela cómo reaccionaron sus hijos

Dicen que el tiempo cura las heridas y que la distancia hace ver las cosas desde otra perspectiva y eso es lo que les ha pasado tanto a Ricky Martín como a la que fuera su pareja, el pintor de origen sirio Jwan Yosef. Cuando quedan tan solo tres días para que se cumpla un mes del anuncio de su divorcio, el cantante ha roto su silencio y hablado de su separación, así como de la reacción de sus hijos Lucía, de 4 años y Renn, de 3 años, así como los gemelos Valentino y Matteo, de 14 años, quienes nacieron en 2008 a través de un proceso de gestación subrogada antes de que el artista conociera al que tiempo después se convertiría en su marido.

- Los hijos de Ricky Martin sorprenden y emocionan al cantante subiendo por primera vez con él al escenario

- Las emocionantes primeras palabras de Ricky Martín tras su divorcio en el Starlite Marbella

Tan solo un día después de que Yosef afirmara a las puertas de su estudio de Los Ángeles que "la familia está feliz" a la vez que puntualizada que "separados pero felices", Ricky ha desnudado su alma en el canal Telemundo de Puerto Rico, donde ha aclarado como están las cosas con su ex y cómo fue el proceso.

"Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es prepandémico" daba a conocer el cantante."Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y repasamos nuestros buenos momentos, así como los malos y lloramos juntos, pero también nos reímos" señalaba Ricky una vez superado el amargo momento que supuso para ellos tomar esa triste decisión. "Pero ahora, estamos mejor que nunca" agregaba el intérprete de La Mordidita, quien asegura que mantiene una excelente relación de amistad con su ex.

Y es que como bien señaló la pareja en su comunicado, la decisión de tomar caminos separados había llegado tras una "cuidada reflexión" algo que volvió a poner de manifiesto el puertorriqueño. "Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido", dijo. "Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos" aclaraba Ricky.

Sin querer dejar ningún asunto en el tintero, el cantante no opuso ningún tipo de impedimento para hablar de cómo se habían tomado sus hijos el divorcio, pues a pesar de lo que pudiera pesar mucha gente lo han asimilado muy bien. "Mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo", señalaba Ricky. "Por eso es como que ¿se van a divorciar, se van a separar, ¿cómo? porque nosotros resolvíamos las diferencias con una buena conversación en nuestra habitación" aclaraba el cantante.

- Ricky Martín quiere la custodia compartida de sus hijos tras divorciarse de Jwan Yosef

- Ricky Martin y Jwan Yosef, un matrimonio que comenzó con un 'flechazo' artístico 2.0 y seis meses de mensajes

Es por este motivo que lejos de convertirse en un problema para la pareja, sus hijos y en concreto los gemelos de Ricky, se convirtieron en su gran apoyo pues ellos tan solo se preocuparon de que ambos fueran felices por separado. "Ha sido maravilloso. Inclusive yo le dije a Jwan que deberíamos escribir un libro de cómo se debe uno divorciar. Es más, si alguien se está divorciando, vengan y háblenos porque nosotros tenemos ya esto cuadrado", decía entre risas el cantante. "Ha sido mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos, pero lo hemos hecho con tiempo y con calma", agregaba Martin.

Centrado en sus hijos y en su carrera, el cantante señalaba que no ha cerrado la puerta al amor y que está dispuesto a enamorarse, aunque aún quizás sea demasiado pronto. "Ahora lo voy a pasar bien, lo quiero pasar bien, vamos con calma, pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad".