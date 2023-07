Los hijos de Ricky Martin sorprenden y emocionan al cantante subiendo por primera vez con él al escenario

Loading the player...

El concierto que Ricky Martin ha ofrecido este lunes en Locarno, Suiza, ha sido muy especial para el cantante puertoriqueño. El artista enamoró a su público acompañado por una orquesta sinfónica de 50 personas, pero, además, él mismo se emocionó debido a la gran sorpresa que recibió en plena actuación. Matteo y Valentino, sus dos hijos mayores, irrumpieron en el escenario bailando junto a él y arrancando los vítores y aplausos. Ricky, que no esperaba su aparición, no pudo contener el orgullo. "¡Qué hermosa sorpresa! Cuando mis mellizos subieron al escenario conmigo por primera vez", ha comentado junto al vídeo en el que se puede ver el momentazo. Una muestra de apoyo de sus hijos que llega en un momento delicado para el artista, tras su reciente divorcio de Jwan Yosef. Dale al play y no te lo pierdas.

