Ricky Martin se sincera sobre su día a día como padre de dos adolescentes

A sus 52 años, Ricky Martin se siente pleno, sobre todo, en el terreno personal. El artista se desvive por sus cuatro hijos, los mellizos Matteo y Valentino, que ya tienen 15 años; Lucía, de cinco, y Renn, de cuatro. La diferencia de edad entre ellos no supone ningún problema para el artista. De hecho, disfruta al máximo de la conexión que existe entre los adolescentes y los más pequeños de la casa. "Los aman", aseguró el cantante una entrevista concedida al programa Despierta América.

Asimismo, contó con gran sinceridad cómo era tener dos adolescentes en casa. "Es maravilloso, ellos no se quieren ir, ellos están conmigo en todo momento. Me voy de gira y ellos vienen conmigo porque tenemos los tutores que también viajan con nosotros. Después de la pandemia, el zoom aliviana muchísimo…”, declaró entre risas.

Para el artista es un auténtico regalo poder pasar tanto tiempo de calidad con Matteo y Valentino. "Me gusta que estemos tan unidos y que hagan todas preguntas que tengan que hacer, que las respuestas sean transparentes y con la verdad…", añadió, sin olvidarse de la enorme alegría que le transmiten sus hijos pequeños. "Y obviamente tengo a Lucía y a Renn… tengo las energías y estamos saludables, así es que todo es maravilloso…", afirmó.

A su éxito musical, Ricky Martin suma su reciente participación en la serie Palm Royale, uno de los títulos de ficción más esperados de este 2024, que podrá verse en Apple+ TV a partir del 20 de marzo. En esta comedia setentera, basada en la novela Mr. and Mrs. American Pie, de Juliet McDaniel (2018), el artista interpreta a Robert, uno de los camareros del exclusivo club Palm Beach, donde se reúnen millonarios. El cantante, que comparte protagonismo con Kaia Gerber, está muy orgulloso de este trabajo, que supone su regreso a la pequeña pantalla tras su aparición en la serie The Assassination of Gianni Versace. "Lo que quiero, cada vez que yo entre en actuación, traer una historia, llevarle al público una historia que nos haga pensar, y si podemos hacerlos pensar con un poquito de sentido del humor, por qué no…”, dijo sobre su papel en Palm Royale.