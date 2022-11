José Ortega Cano y Ana María Aldón, unidos pese al anuncio de su separación

Desde que José Ortega Cano y Ana María Aldón anunciasen su separación a finales del mes de octubre, parece que están más unidos que nunca. El torero y la diseñadora siguen siendo oficialmente marido y mujer porque todavía no han firmado ningún papel que disuelva de manera legal su matrimonio, e, incluso se les ha podido ver haciendo algunos planes en actitud cordial y relajada.

Cabe recordar que su contacto es diario porque también siguen viviendo bajo el mismo techo, ya que como ha explicado la colaboradora televisiva en Fiesta, el espacio de entretenimiento de los fines de semana de Telecinco en el que ahora trabaja, se encuentra en proceso de buscar un nuevo hogar que se adecúe a sus necesidades y a las de su pequeño José María (8), lo que llevará varios meses.

Velar por el bienestar del benjamín de la casa parece ser la máxima prioridad de la pareja. Hace tan solo unos días, Ortega Cano y Ana María acudían como espectadores a uno de los partidos de fútbol del niño. Tras salir de los terrenos de juego, el viudo de Rocío Jurado se mostraba sonriente con los compañeros de la prensa y presumía delante de ellos de las habilidades deportivas de su retoño. Sin duda, una imagen de familia idílica que hace meses que no se daba entre ellos dos.

Ese mismo día, la que fuese participante de Supervivientes sufría un pequeño percance que la hizo pasar por el hospital, debido a que mientras practicaba un coreografía tuvo una mala postura que la llevó a romperse varias fibras musculares. La empresaria comenzó a gritar por el dolor que sentía lo que preocupó al matador que raudo y veloz la acercó al centro médico más cercano y no se despegó de su lado hasta que volvieron a casa a descansar. Después de este susto, Ana María se mostraba agradecida por el cariño que había recibido de su esposo asegurando que se fundieron en un gran abrazo para calmar los nervios. ¿Les estará mandando el destino una señal para que se reconcilien?

Ana María y Gloria Camila no entierran el hacha de guerra

Aunque hay un acercamiento de posturas con el torero, las cosas no han mejorado entre Ana María Aldón y Gloria Camila. La hermana pequeña de Rocío Carrasco se ha alejado temporalmente del foco mediático para cuidar de su salud mental, una situación similar a la que pasó la costurera. Sin embargo, la influencer no busca consuelo en su madrastra, está última ha explicado que no mantienen ningún contacto, puesto que Gloria visita a su padre en lugares donde ella no esté presente para así evitar roces y tensiones.

