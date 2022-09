La 'influencer' Paula Moya, preocupada por su salud, lanza un importante mensaje

La influencer Paula Moya ha querido hablar con sus seguidores sobre un asunto muy importante aunque menos alegre de lo que acostumbra en su perfil. "Sabéis que soy una persona que me cuesta abrirme muchísimo y que suelo hacerlo una vez que ya he remontado y asimilado, pero esta vez he decidido hacerlo antes. Hace un mes y medio os dije que había vuelto de vacaciones porque me tenían que hacer unas pruebas ginecológicas porque había una alteración y eso me ha derivado en otras pruebas y como no se veía nada concluyente el ginecólogo ha decidido hacerme una biopsia", ha relatado sobre los motivos por los que se ha encontrado algo más ausente en la creación de contenido.

"Os cuento esto porque me da miedo, que, supongo, que es algo normal, y porque estoy intentando ser super positiva aunque esté triste. Por último, quería pediros una cosa: que vayáis a las revisiones porque es algo que hay que hacer de manera rutinaria y que no significa nada malo, pero hay que revisar que todo esté en orden y bien", ha concluido Paula haciendo hincapié en la necesidad de la prevención para detectar las enfermedad en la fase inicial de su desarrollo, cuando son mucho más tratables, en especial entre las mujeres jóvenes, que son las que forman en mayor parte su comunidad de followers y que muchas veces descuidan este aspecto tan crucial de su vida pensando que a su edad no puede pasar nada.

Finalmente, ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas que le han mostrado su apoyo a través de la pantalla, bien con palabras de ánimo o con testimonios propios que le dan fuerza para continuar sea cual sea el resultado final. "Ya estoy en casa. Gracias por estar aquí siempre por la cantidad de amor que me transmitís y sobre todo por hablar con el corazón. Hoy me costó mucho abrirme, porque muchas veces abrir el corazón no es fácil cuando está encogido, pero qué bonito y liberador es mostrarnos como somos y no fingir que todo va bien. Hasta el infinito y más allá siempre". Una refexión que indica la esclavitud propia de las redes en la que se aparenta una felicidad impuesta, que, en la mayoría de las ocasiones impide conectar con el público incluso en temas delicados como puede ser la salud.

¿Qué es una biopsia?

La biopsia se trata de un procedimiento médico en el que se extraen una muestra de tejido o células para su posterior análisis en el que se determina si el paciente tiene cáncer u otro tipo de afección. De la misma manera, entre los grandes avances que han producido en los últimos tiempos en lo relativo a esta enfermedad también se ha desarrollado la técnica de la biopsia líquida en la que se identifican los biomarcadores de un tumor de una manera más rápida y menos invasiva, puesto que la técnica empleada es muy similar a la recogida de un análisis de sangre.

