El motivo por el que Elena Tablada ha pasado por el quirófano

Elena Tablada ha pasado por quirófano para someterse a una reducción de pecho. Una intervención, que, como ella misma ha explicado en sus perfiles sociales, tenía en mente desde hace bastante tiempo para mejorar su calidad de vida. "Mucho me lo pensé, pero al final de la vida solo te arrepientes de las cosas que no haces para sentirte mejor contigo mismo. Con mi estatura nunca me sentí cómoda con el tamaño de pecho que tenía. Estoy feliz de haber recuperado mis formas iniciales, y, como dicen para estar bella hay que ver las estrellas", explicaba en claro tono de humor acerca de los motivos que la habían llevado a dar un paso tan importante. De la misma manera, se deshacía en agradecimientos con los profesionales de la medicina que la han atendido, tanto por su profesionalidad, como por su buen trato con los pacientes lo que le ha hecho estar mucho más segura en la operación.

Una publicación que a los pocos minutos se ha llenado de mensajes de ánimo de sus seres queridos y su amplia comunidad de seguidores, formada por más de 200 mil personas, porque, si bien es cierto que la influencer se ha mostrado de lo más animada y con una buena imagen en el vídeo que acompaña a este comunicado, aún le quedan por delante unas largas semanas de recuperación antes de poder continuar con su rutina habitual. A buen seguro, cuenta con los cuidados de sus pequeñas: Ella y Camilla, de 12 y 2 años respectivamente, que la van a colmar de mimos y atenciones en los días que tenga que guardar reposo.

Las niñas están siendo su mejor refugio tras su separación temporal de Javier Ungría tras seis años de relación. Una decisión que ha hecho que Elena tenga que hacer frente, siempre con el apoyo de su círculo más cercano, a una de sus temporadas estivales más dolorosas y complicadas. Aunque tiene su residencia habitual fijada en Miami, donde desarrolla gran parte de su actividad laboral, tanto en redes sociales como su faceta como diseñadora, suele viajar con frecuencia a España para atender a algunos eventos, casi siempre relacionados con el mundo de la moda y la belleza, y reencontrarse así con su familia y amigos.

La reducción de pecho: una tendencia en alza

Elena Tablada no ha sido la única celebridad que se ha puesto en manos de los cirujanos para disminuir el tamaño de sus mamás. Este mismo año 2022, María Pombo y Alba Díaz explicaban que habían tomado esta decisión para así mejorar su estado de salud: y es que está demostrado que esta intervención, en la mayor parte de los casos, no solo se trata de una cuestión meramente estética sino que muchas mujeres acuden a la cirugía para aliviar molestias en la espalda, corrigiendo así su postura y volviendo a retomar algunos hábitos, como la actividad deportiva, casi imposible de llevar a cabo por el exceso de peso, algo que también desemboca en una mejora de la autoestima. Igualmente, puede ocasionar la aparición de eccemas o de intértrigo en la piel, así como marcas en los hombros tras el uso del sujetador.

