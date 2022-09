Meg Bellamy, la actriz recién salida del instituto que dará vida a Kate Middleton en 'The Crown' Solo tiene 19 años y la ficharon a través de un casting en las redes sociales

El mundo ha cambiado para Meg Bellamy, una chica de 19 años que ha conseguido el papel de la Duquesa de Cambridge en The Crown nada más salir del instituto. La joven dará vida a una joven Kate Middleton cuando coincidió con el príncipe Guillermo en la universidad de St Andrews de Edimburgo durante la sexta temporada de la aclamada serie de Netflix. Es su primer papel en una producción internacional después de estudiar interpretación en el colegio de St Crispin, en el condado de Berkshire, a unos 80 kilómetros de Londres, el mismo en el que creció la Duquesa.

Meg terminó sus estudios hace solo unos meses y se presentó al casting online que hicieron desde Netflix, una oportunidad que se anunció a nivel mundial para dar vida a la Duquesa en los nuevos episodios de The Crown, que ya han empezado su producción. La temporada contará eventos tan importantes en la Familia Real británica como la muerte de Diana de Gales cuando el príncipe Guillermo tenía solo 15 años. Para dar vida al futuro heredero habrá dos intérpretes y así poder mostrar dos etapas diferentes de la vida del duque de Cambridge. En un primer momento para mostrar el trágico accidente de la Princesa será Rufus Kampa, de 16 años, quien se ponga en su piel y más adelante, para mostrar su etapa universitaria, será Ed McVey, de 21, quien tome el testigo. Los tres jóvenes actores tendrá en esta temporada su debut profesional.

El proceso de casting para Meg empezó como el de otros miles de artistas desconocidos. Trabajaba en el parque de atracciones Legoland, situado en Windsor, cuando mandó un vídeo grabado por ella misma para presentarse a la llamada de Netflix del pasado mes de abril. Fan de Harry Styles, Arctic Monkeys o Lily Allen, esta joven estaba centrada en sus estudios y carrera profesional cuando la oportunidad llamó a su puerta. Según publica The Daily Telegraph, la joven sacaba las mejores notas de su colegio y formaba parte del grupo de teatro, en donde interpretó a los protagonistas en obras como Oliver o El diario secreto de Adrian Mole. "Que alguien me pellizque", ha escrito actriz al publicar la noticia en redes sociales. "Es un honor enorme el unirse a un reparto y equipo tan increíble, y haré lo posible para hacer justicia a Kate". No pasan por alto las palabras de su novio, que ha compartido unas fotos de su chica añadiendo: "Estoy emocionado por compartir que mi preciosa y talentosa novia será Kate Middleton. Estoy muy orgulloso de ti".

Cuándo sale la quinta temporada de The Crown

Con ojos redondos y verdes, pómulos marcados y barbilla angulosa, el parecido de Meg con la Duquesa de Cambridge es visible, por lo que tras el proceso de caracterización será más fácil ver a una joven Kate en sus primeros años de universidad. También Rufus Kampa y Ed McVey, que darán vida al príncipe Guillermo, comparten rasgos con el hijo del príncipe Carlos, pero habrá que esperar para verles en acción. Por el momento, The Crown empezará el rodaje a finales de este año mientras que la quinta temporada de la ficción se espera para el mes de noviembre, tal y como anunció Imelda Staunton, que dará vida a la Reina, hace unos meses. Sin embargo, Netflix no se ha pronunciado todavía para concretar una fecha.

De qué va la quinta temporada de The Crown

La quinta temporada de The Crown tratará los años 90, que incluyen momentos especialmente difíciles para la familia real con el divorcio de la princesa Ana, la publicación del libro Diana: Her True Story o el incendio del castillo de Windsor. Para dar vida a los protagonistas estarán Imelda Staunton como Isabel II, Jonathan Pryce como el duque de Edimburgo y Elizabeth Debicki como la princesa Diana. Además, Dominc West interpretará a Carlos de Inglaterra y Lesley Manville será la princesa Margarita. No faltará Olivia Williams como Camilla Parker Bowles o Jonny Lee Miller como el primer ministro John Major y Bertie Carvel intepretando a Tony Blair. Además, ya se han confirmado los fichajes de Khalid Abdalla como Dodi Fayed y Salum Daw como su padre, aunque por la edad del actor se entiende que veremos una profundización en el personaje.