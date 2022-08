Analizamos la educación que recibieron los duques de Cambridge tras el cambio de colegio de sus hijos

A pesar del extraordinario destino que les espera, los duques de Cambridge siempre intentan dotar de normalidad su vida. Especialmente, en lo que respecta a la infancia de sus hijos. Quieren que los príncipes George, de nueve años, Charlotte, de siete, y Louis, de cuatro, se críen en un ambiente relajado, familiar y con unos padres muy presentes. Por ellos, entre otros factores, el príncipe Guillermo y Kate Middleton han tomado la decisión de mudarse a Windsor, para que sus pequeños puedan tener un mayor contacto con la naturaleza y una vida más libre. Esta nueva vida ha implicado que desde septiembre acudan a un nuevo colegio, Lambrook School, que aunque ofrece la posibilidad de que estén internos, los tres príncipes estudiarán en él como alumnos externos. Tras esta decisión, analizamos cómo fue la educación que recibieron los duques de Cambridge en su infancia.

Lo cierto es que a la edad de su hijo mayor, el duque de Cambridge ya había acabado su primer año en el internado Ludgrove (Berkshire) que precisamente visitó en compañía de su esposa como una posible opción para el príncipe George. Antes había pasado por Jane Mynors y Wetherby School. Finalmente lo descartaron. Quizá influyó la experiencia del príncipe Guillermo que aunque tuvo unos días escolares positivos no siempre le fue fácil estar interno a una edad tan temprana. De hecho, en alguna ocasión ha hablado de lo que le gusta la canción The Best de Tina Turner que su madre le ponía, para rebajar tensiones, cuando llevaba a él y a su hermano a Ludgrove. Diana de Gales también luchó para que sus hijos tuvieran una vida lo más normal posible y parece que su influencia se nota en las decisiones que han tomado Guillermo y Harry.

En el caso de Kate Middleton, ella sí gozó de una infancia anónima en una escuela rural en Pangbourne. También guarda buenos recuerdos de su paso por St Andrew’s School donde descubrió su pasión por el deporte (natación, hockey…) y también por el teatro (interpretó el papel protagonista de Eliza Doolittle en una función de My Fair Lady. Muchos años más tarde, en una visita que hizo al centro, la duquesa de Cambridge habló así de su colegio. “Me encantó el tiempo que pasé aquí. Fueron algunos de mis años más felices. De hecho, disfruté tanto que cuando me tuve que ir le dije a mi madre que iba a volver para ser maestra. Mientras estaba en la escuela me di cuenta de mi amor por el deporte, que ha sido una parte muy importante de mi vida y me siento agradecida por las oportunidades que tuve de salir y jugar en espacios abiertos tan maravillosos”.

Kate pasó después por las aulas de la escuela secundaria Downe House, un internado para chicas en Berkshire, aunque ella acudía en régimen externo. A mitad del curso académico se matriculó en el Marlborough College al igual que sus hermanos, un centro mixto, a diferencia de Guillermo que tras pasar cinco años interno en Ludgrove recabó en el prestigioso colegio de Eton.