Camila Cabello, ¿tiene nuevo novio?

Todo apunta a que Camila Cabello está de nuevo enamorada. Esta semana se ha podido ver a la intérprete de Bam Bam pasear por las calles de Los Ángeles en actitud cariñosa con un joven con el que ha compartido risas, interminables paseos dados de la mano y tiernos besos en la mejilla cuando ha llegado el momento de despedirse, pero ¿quién es este apuesto muchacho que parece haberle robado el corazón a la cantante? Se trata de Austin Kevitch, un empresario de 31 años procedente de Pensilvania, que, precisamente, es todo un experto en la materia del amor, puesto que es el co-fundador de Lox Club, una aplicación de citas online exclusiva para personas judías que residen de manera habitual en Miami, Nueva York o Los Ángeles que ha alcanzado una gran popularidad en los últimos tiempos. Igualmente, durante su época universitaria creó una plataforma para ayudar a víctimas de acoso escolar.

A pesar de que los protagonistas no se han pronunciado de manera oficial sobre estas imágenes y no han trascendido más detalles sobre cómo es la relación que mantienen, una fuente cercana a la vocalista ha declarado al portal de noticias estadounidense Entertainment Tonight que el noviazgo comenzó en junio y que ambos tienen amigos en común, lo que parece que fue su nexo de unión. Esta misma persona también ha explicado que aunque el emprendedor es quien habitualmente ejerce de casamentero con los usuarios de la app, en este caso el actor Nicolas Galitzine fue quien hizo el papel de Cupido y los presentó, ya que Austin tenía interés previo en conocer a Camila. Sea como fuese, de lo que no cabe duda es que la química surgió entre ellos.

Camila vuelve a recuperar la sonrisa al mismo tiempo que su exnovio, Shawn Mendes, también lo hace. Hace tan solo unos días el cantante, que ha suspendido su gira mundial por problemas de ansiedad, se mostraba muy atento con una bella amiga en la celebración de su 24 cumpleaños. Esta es la primera vez que los dos se dejan ver en público con otra persona tras poner punto y final a su romance a finales de 2021. La expareja, que parecía vivir en un permanente cuento de hadas, llevaba dos años en una relación que siempre estuvo muy expuesta al escrutinio público. Un hecho que agobio a la que fue integrante de Fifth Harmony que tomó la drástica decisión de alejarse de todo y cortar con Shawn para centrarse por completo en su persona y en su carrera profesional.

De lo que no cabe duda es que no han sido una temporada nada sencilla para la protagonista de Cenicienta, ya que ha tenido que lidiar con problemas de salud mental además de con los ataques de muchos detractores que la criticaban por su forma física, cabe recordar que al igual que otras compañeras de profesión como Selena Gómez, Camila Cabello siempre ha sido una defensora de la belleza real y ha hablado abiertamente sobre sus inseguridades y cómo uno debe amar su cuerpo superando los cánones imposibles impuestos por la sociedad. De la misma manera, ha silenciado a todos esos mismos que la han querido ver mal con su mejor arma: el talento, encabezando la lista de éxitos musicales y llegando a ser la encargada de dar el pistoletazo de salida a la final de la Champions con una actuación magnífica.

