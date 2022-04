Pusieron fin a su relación el pasado mes de noviembre ¿Es el último éxito de Shawn Mendes, 'When You're Gone', una carta de amor a Camila Cabello? En esta canción el cantante habla abiertamente sobre el dolor de la ruptura y la incapacidad de pasar página tras quedar marcado por el amor de su anterior noviazgo

Shawn Mendes ha lanzado un nuevo sencillo que se titula When You're Gone, en donde habla de lo que se siente cuando el final de una pareja es más complicado de lo esperado. El intérprete de Swtiches conoce esas sensaciones de primera mano, porque hace tan solo cuatro meses puso punto y final a su relación sentimental con Camila Cabello. Nunca se ha querido pronunciar, sin embargo, si se analiza la letra de su última canción, se puede comprobar que se trata de una auténtica declaración de intenciones, con frases como estas: "No quiero que te vayas, porque no sabía que tenerte era lo mejor que me había pasado en la vida", o lo que es todavía más destacable, "no quiero pasar página", canta el canadiense, acompañado de un ritmo alegre, pero con una profunda carga emocional. El videoclip es sencillo: explora su faceta como artista, tanto ensayando como entregado a sus seguidores durante uno de sus conciertos. ¿Querrá aprovechar la ocasión para mandarle un mensaje a la que fue su pareja e intentar recuperar la relación perdida? Pocas horas después del estreno, el tema ha conseguido colarse en la lista de tendencias musicales del momento.

Dos años de vida en común no se superan de un día para otro. Los dos cantantes eran los protagonistas de una historia de amor propia de un cuento de hadas. Su romance que comenzó tras una colaboración en Señorita, que se convirtió en el éxito del verano del año 2019, aunque ya se conocían previamente y eran buenos amigos. La química era imposible de esconder, y ellos mismos alimentaban los rumores al publicar imágenes donde derrochaban su cariño con declaraciones románticas. Toda aquella felicidad se quedó en el pasado y el pasado mes de noviembre decidieron tomar caminos separados. Una ruptura en parte motivada por los problemas de salud mental que venía arrastrando Camila Cabello, ya que la cantante sufre de ansiedad, una enfermedad que empeoró por la crisis sanitaria del covid-19, y que, finalmente, motivó a la intérprete de Habana a pasar un tiempo sola y alejada del foco mediático para dar prioridad a su bienestar y recuperarse por completo.

Sin duda es que la música los une, pues ambos han aprovechado su propio medio para ir mostrando su evolución con respecto a este tema. Camila Cabello ha confesado que su trabajado ha sido su mejor terapia para superar los momentos complicados. La ex de Fifth Harmony también utilizó la misma táctica que su expareja en la canción Bam Bam, en la que también participaba Ed Sheeran, en su letra se adivina la transformación por la que han pasado los dos en los últimos meses, "dijiste que odiabas el océano y ahora surfeas, dije que te amaría por toda mi vida, pero acabo de vender nuestra casa", eran algunas de las primeras líneas con las que se abría este tema. Por lo que, pese a haber utilizado la misma estrategia para sincerarse, sus sentimientos parecen estar en puntos opuestos.

