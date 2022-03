Camila Cabello aclara uno de los principales motivos de su ruptura con Shawn Mendes

El anuncio de la ruptura de Camila Cabello y Shawn Mendes tras dos años de relación sorprendía la semana pasada a los miles de fans de ambos cantantes. A lo largo de su noviazgo, ambos han compartido habitualmente momentos románticos y no han dudado en declararse públicamente su amor, la última vez el pasado Halloween. Por eso, eran muchas las voces que se preguntaban qué había ocurrido con la que era una de las parejas más admiradas del panorama musical. Tras varios días de rumores, ha sido la propia Camila Cabello quien ha explicado que una de las principales razones que ha motivado su ruptura con Shawn Mendes ha sido la ansiedad que padece. La cantante, que ya había revelado que sufre trastorno obsesivo compulsivo, se ha sincerado por completo sobre cómo "sus batallas con la salud mental", tal y como ella misma las ha llamado, han interferido en su noviazgo.

Camila Cabello ha desvelado que su relación no era tan perfecta como se percibía desde fuera y que, a raíz de la pandemia y el confinamiento, su noviazgo con Shawn Mendes se fue resintiendo más y más, en parte por sus problemas de salud mental. Así lo ha contado en el último episodio de Time to walk emitido por Apple TV: "Me sentía muy inestable durante la cuarentena. Rompía a llorar al menos una vez al día". Además, ha revelado que el no estar sometida a su frenético ritmo de trabajo habitual hizo que se resintiera: "Me quedé sola con mi ansiedad y con mi mente. Eso estaba interfiriendo en mi relación, en el camino de mis amistades, de mi tiempo en casa. No me sentía bien", ha continuado la cantante.

La artista cubana ha relatado que sus problemas de ansiedad venían de mucho antes y que aparecieron como una consecuencia de haber estado trabajando sin descanso desde los 15 años hasta los 24 que tiene a día de hoy. Primero como parte de la banda Fifth Harmony y, posteriormente, en solitario. "Casi no estaba en casa. No tenía tiempo para saber quién era yo fuera de mi carrera (…) Con esos niveles tóxicos de estrés ni siquiera sufrí un colapso porque, a pesar de todo, seguía trabajando. Estaba exhausta en todos los sentidos", ha proseguido Camila Cabello.

Ha sido ahora cuando asegura haberse dado cuenta de que necesita ayuda para plantar cara a la ansiedad, algo que afirma le hubiera gustado haber comenzado a atajar mucho antes. con el fin de tomar las riendas en el camino hacia su recuperación, Camila Cabello ha dicho que ha probado diferentes tipos de terapia, meditación y ejercicio, así como cambiar su alimentación o la manera en que organizaba el tiempo para encontrar el equilibrio adecuado. Sin embargo y en relación a su historia de amor con Shawn Mendes, Camila Cabello ha afirmado que lo que ahora mismo necesita es "tiempo para sí misma" para "poder sanar".

