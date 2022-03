¡Se acabó el cuento de hadas! Camila Cabello y Shawn Mendes rompen su relación

Cenicienta y su príncipe no han tenido el mismo final feliz que el conocido cuento de hadas y han roto el corazón de miles de fans en todo el mundo. Camila Cabello y Shawn Mendes han anunciado a través de un escueto comunicado que han decidido poner fin a su noviazgo después de dos años. A través de un texto compartido por ambos han anunciado la triste noticia. “Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, pero nuestro cariño mutuo es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo buenos amigos. Apreciamos mucho vuestro apoyo" comentan los jóvenes cantantes. A lo largo del tiempo que ha durado su relación no han escatimado en románticas demostraciones de amor, sobre todo en el tiempo libre que compartían. Besos en la playa y mucha complicidad en escena son los ingredientes que les convirtieron en la pareja perfecta.

Camila Cabello y Shawn Mendes, víctimas de un asalto y robo en su casa mientras estaban dentro

Camila Cabello, una 'Cenicienta' moderna que revoluciona la alfombra roja

VER GALERÍA

Aunque el pasado año surgieron algunos rumores que apuntaban a que habían roto tras un año juntos, la pareja se apresuró a desmentir las especulaciones. Camila, de 24 años, y Shawn, de 23, demostraron entonces con románticas imágenes lo enamorados que estaban. La sensual canción Señorita les unió profesionalmente en el verano de 2019 y, aunque o era la primera vez que se colaboraban en un single pues ya lo habían hecho en 2015 con I know what you did last summer, esta vez la expectación era máxima. Sus voces no solo encajaban a la perfección sino que la magia se notaba en escena. Las especulaciones de los más soñadores se cumplieron y verles cantando juntos desataba la locura de los fans. Incluso finalizaron algunas de sus actuaciones con un beso en directo.

VER GALERÍA

Dos jóvenes ídolos musicales

Camila Cabello es una de las promesas musicales más importantes del panorama. Después de abandonar el exitoso grupo Fifth Harmony en 2017 para perseguir una carrera como solista, no ha abandonado los titulares por sus alegatos body positive y los osados looks que luce sobre la alfombra roja. Este año se ha metido en la piel de la nueva adaptación del cuento infantil Cenicienta, un personaje que se ha modernizado y que le viene como anillo al dedo a la intérprete. Entre los éxitos musicales que firma están Havana, Living proof y Mi persona favorita.

Loading the player...

La divertida competición culinaria de Camila Cabello y Shawn Mendes

Shawn Mendes no le va a la zaga en cuanto a fama. El canadiense es todo un ídolo desde que en 2013 sus versiones se hicieran virales en Internet. No ha dejado de componer y cantar desde entonces convirtiéndose en un auténtico fenómeno fan musical. Cuenta con cuatro discos en el mercado, el último lleva por título Wonder y se publicó en 2020.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.