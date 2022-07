'Estoy al límite'. Shawn Mendes suspende su gira de conciertos para cuidar de su salud mental

Shawn Mendes ha llegado a su límite. Así lo ha reconocido el propio cantante, que, tras muchos años de incansable trabajo sobre los escenarios, se ha visto obligado a cancelar todos sus compromisos laborales en favor de su salud mental. "Llevo desde los 15 años haciendo tours, y, para ser honestos, siempre ha sido complicado para mí estar de gira, lejos de mi familia y amigos. Después de un tiempo alejado de todo esto, pensé que ya estaba preparado para volver, pero, por desgracia, la presión está siendo demasiado para mí. Tengo que mirar primero por mí mismo y por mi salud mental y tomar descanso para sanarme", ha explicado el intérprete de Señorita a través de sus perfiles sociales a todos los fans que estaban ansiosos por volver a deleitarse y bailar al ritmo de sus melodías en su gira mundial Wonder The World Tour, que ya sufrió retrasos por la pandemia.

A pesar de estos deseos de disfrutar junto a él, toda su comunidad de seguidores ha entendido la delicada situación del artista y la publicación se ha llenado de numerosos mensajes de cariño en los que le han mandado todo el ánimo para que se recupere lo antes posible. Por el momento, han quedado suspendidas las tres próximas semanas de su agenda de conciertos, que ha coincidido con su estancia en Estados Unidos. A esperas de la evolución del artista, esta anulación no afectaría en principio a las actuaciones que tiene en España, previstas para el verano del año 2023 en Madrid, Barcelona y Bilbao.

A sus 23 años, Shawn es un gran defensor de la salud mental y esta no es la primera vez que se pronuncia sobre el bienestar y los problemas que enfrenta en su día a día una estrella internacional como él. Buena muestra de ello es que en el año 2018, se alejó temporalmente de los estudios de grabación, porque no le gustaba el rumbo que estaba tomando su carrera profesional, que cada vez ocupaba más parte de su vida sin dejar espacio a su vida íntima. "Estuve muy cerca de dejarlo todo. Pero luego me di cuenta de que el problema no estaba en la industria, sino en la forma en la que yo me movía en ella porque permitía que controlase lo que hacía en lugar de ser yo quien estuviera al mando", se confesaba durante una entrevista en el medio británico The Guardian.

Una decisión que le permitió crear un nuevo álbum mucho más maduro en el que las emociones estaban a flor de piel. Su forma de ser sensible, se reflejaba a través de las letras de sus canciones. Recientemente, lanzaba su sencillo Where You Are Gone en la que hablaba sobre la dificultad de olvidar a esa persona a la que amas cuando todo ha acabado. Una situación de desamor que se asemeja mucho a la que él está atravesando, ya que tras dos años de romance con Camila Cabello en los que todo parecía de lo más idílico, la también cantante ponía punto y final a su relación. Un trago, que como el propio artista ha reconocido, no fue nada sencillo de asimilar.