Margot Robbie se convierte en la actriz mejor pagada de Hollywood tras convertirse en 'Barbie'

Margot Robbie no para de cosechar éxitos y acaba de bátir un nuevo record. La protagonista de Yo, Tonya se ha convertido oficialmente en la actriz mejor pagada de Hollywood al protagonizar junto a Ryan Gosling la esperada película de Barbie, según la revista Variety. La actriz australiana ,de 32 años, ha recibido nada más y nada menos que 12,5 millones de euros, posicionándose así en el número uno de la lista, seguida por Millie Bobby Brown que cobró 10 millones de euros aproximadamente por su papel en Enola Holmes 2.

La intérprete ya era una de las actrices más cotizadas de la industria, llegando a cobrar 10 millones de euros por su última película Birds of Frey en 2020, pero el biopic de la famosa muñeca de Mattel ha conseguido catapultarla a lo más alto. La australiana llevaba mucho tiempo vinculada a este proyecto cuyo rodaje finalizó hace tres días. “La gente escucha el nombre de Barbie y piensan que ya saben de que va a ir la película pero no, será algo muy distinto a lo que se espera”, declaraba en una entrevista con The Hollywood Reporter. Robbie espera provocar una conversación reflexiva a la vez que honrar a los fans de la muñeca: "Si logramos eso entonces habremos conseguido nuestro objetivo".

La película esta dirigida por Greta Gerwig, directora de otros éxitos como Mujercitas o Lady Bird. También la ha co-escrito junto a Noah Baumbach, su pareja en la vida real y con quien ya ha colaborado en otros proyectos como Frances Ha o Mistress America. A Robbie y Gosling se les unen Emma Mackey, America Ferrera, Simu Liu, Kate Mckinnon y Ariana Greenblatt, formando así un reparto de lujo. De la trama solo se ha desvelado que la película se centrará en la historia de Barbie, una muñeca que vive en Barbieland y que es expulsada por no ser lo suficientemente perfecta, por lo que se ve obligada a emprender una aventura en el mundo real.

Margot Robbie también ha querido formar parte de la producción de la película con su productora LuckyChap Entertainment, empresa que lleva junto a su marido Tom Ackerley a quien conoció durante las grabaciones de la película Suite Française en 2014 y con quien se casó en 2016. La australiana lleva en la industria del cine desde 2008 pero no fue hasta su participación en El lobo de Wall Street que comenzó a ganar fama y papeles protagonistas. En una entrevista con Harper’s Bazaar explicaba lo difícil que fueron sus comienzos y lo importante que era para ella formar parte de esta película: “Cuando estaba tratando de hacerme un nombre como actriz, los roles creativos para las mujeres eran limitados. No quería elegir otro guión en el que yo fuera la esposa o la novia, solo un catalizador para la historia masculina. Eso no era inspirador. Es un honor producir una película que creo que tendrá un impacto tremendamente positivo en los niños y el público de todo el mundo”. El estreno de Barbie será la primera adaptación cinematográfica de acción real de la franquicia de juguetes, y esta previsto para julio de 2023 por lo que habrá que esperar para ver a Robbie dar vida a la muñeca más famosa del mundo.