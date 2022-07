De 'La noche más larga' a 'Control Z': apunta estos estrenos de Netflix que darán que hablar

¿Imaginas convertir una habitación de tu casa en un spa únicamente destinado a reencontrar la llama de amor con tu pareja? Esta y otras propuestas son las novedades que nos traen los estrenos de Netflix.

Cómo diseñar una habitación erótica

Hay muchos programas de televisión donde se abordan reformas muy sorprendentes, pero esta propuesta de Netflix va más allá. Melanie Rose es una diseñadora de interiores que ha trabajado para los mejores estudios de Los Angeles, dando estilo y glamour a mansiones de lujo de ricos y famosos, pero la propuesta que le hace la plataforma es convertir una sola habitación de aquellas parejas a las que se les está enfriando la llama, y conseguir algo único: un lugar donde dar rienda suelta a sus intimidad y a sus fantasías.

Cada pareja es un mundo, y sus necesidades y deseos comunes son casi como una huella dactilar, lo que Rose trabaja con ellos es identificar qué tipo de entorno puede ayudarles a compartir momentos juntos de calidad, para reencontrar el amor y la pasión. Disponer de una habitación únicamente para la pareja no es algo que se puedan permitir todas las familias, pero si se consigue disponer de un lugar en el que sólo se permite ser feliz y disfrutar el uno del otro puede acabar siendo un oasis que de sentido a la vida. ¿Te imaginas tener en tu casa un spa diseñado únicamente para relacionarte con tu pareja?

¡Qué susto tía!

Protagonizada por Lana Condor que probablemente ya conozcas de la saga de películas adolescentes A todos los chicos (que también puedes ver en Netflix), ¡Qué susto tía! cuenta la historia de Erika Vu, una adolescente muy normal que prefiere pasar desapercibida antes que fracasar en el intento de cumplir sus sueños, sin embargo su vida da un giro de 180º, porque muere accidentalmente. Entonces se convierte en un fantasma que pretende experimentar como espíritu todo lo que no se atrevió a hacer en vida: ser popular, pedirle salir al chico más guapo de su clase y dejar boquiabierto a todo aquel que le trató mal.

Aunque es una serie centrada en un entorno adolescente, pertenece a esa nueva hornada de comedias juveniles que nos pueden hacer pasar un buen rato en familia y compartir las aventuras de su protagonista como ritual común. Se asemeja a otras series recientes que han tenido mucho éxito como Julie and The Phantoms, donde una joven trata de cumplir su sueño de convertirse en una estrella de la música y un grupo de roqueros fantasma se le suma para ayudarle en ese propósito.

La noche más larga

Para los amantes de La casa de papel Netflix estrena su plato fuerte de este mes. La noche más larga es una de esas series en las que nada es lo que parece y donde la acción y el thriller coral no dan tregua al espectador. La historia arranca en Nochebuena, cuando un grupo de hombres armados comienzan un asedio a una prisión psiquiátrica donde está preso Simón Lago (interpretado por Luis Callejo), un asesino en serie muy peligroso, y ofrecen un trato a la dirección del centro: no entrarán a liberar a todos los presos si acceden a dejar en libertad únicamente a Lago. Al ser una noche tan destacada del año la vigilancia está bajo mínimos y la seguridad de la prisión no tendrá fácil pedir refuerzos.

El director de la prisión está interpretado por Alberto Ammann, a quien recordaremos por su papel de funcionario de prisiones en Celda 211, el exitoso largometraje que contó con Luis Tosar como protagonista y que obtuvo hasta ocho Premios Goya, entre ellos el de mejor actor revelación para el propio Ammann, que en el caso de La noche más larga interpreta a quien deberá decidir si ceder al chantaje del grupo de atacantes o plantarles cara desde dentro de la prisión.

La chica de la foto

Se trata de un documental apasionante muy aclamado por la crítica que explica el asesinato de Sharon Marshall, que supuestamente falleció con 20 años en un accidente de tráfico. Sin embargo, 30 años después se empezó a comprender la compleja trama que había debajo de su muerte.

Sharon Marshall fue atropellado por su marido Franklin Delano Floyd, sin embargo éste secuestró a Sharon cuando era una niña, la crió como una hija hasta que se convirtió en su pareja. No fue un secuestro casual, Delano fue pareja de la madre de Sharon y estuvo casado por poco tiempo con ella, cuando la madre entró en prisión por una pena de solo 30 días de cárcel, Delano aprovechó para huir con sus tres hijos.

Control Z (3ª temporada)

Llega la tercera temporada de esta serie mexicana sobre los peligros de las redes sociales en el instituto. La historia nos cuenta cómo las vidas de varios estudiantes da un giro dramático cuando un hacker logra acceder a sus secretos más inconfesables y los publica para crear situaciones muy difíciles de digerir. Sofía tratará de seguir la pista del hacker convirtiéndose en una Sherlock Holmes de la era digital, la joven se plantea averiguar quién el hacker confiando en que probablemente será uno de sus compañeros.