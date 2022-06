La historia de amor de película que ha vivido Lana Condor más allá de 'A todos los chicos de los que me enamoré' Conoció a Anthony de la Torre en una fiesta de los Emmy en 2015 y ahora están prometidos

Lana Condor era una estrella en potencia en 2015 porque, aunque ya había rodado su debut en el cine (X-Men: Apocalipsis), todavía no se había estrenado la película. En una serie de preciosas coincidencias, la actriz fue invitada a una fiesta de los premios Emmy donde también estuvo Anthony de la Torre, que en ese momento había tenido algún pequeño papel en alguna producción televisiva pero estaba todavía lejos de los proyectos que más han empujado su carrera. Tal y como ha contado la protagonista de A todos los chicos de los que me enamoré, su encuentro fue romántico y una monada, como una canción de Taylor Swift hecha realidad. Así que se lanzó y le pidió su número de teléfono. Una historia de amor que comienza casi por casualidad y que ahora, siete años después, continuará en el altar.

- ¿Peter o John? Lana Conor, de 'A todos los chicos: PD Todavía te quiero', elige

VER GALERÍA

"Decír que sí ha sido la decisión más fácil de mi vida", escribió Lana cuando anunció a sus seguidores que se había comprometido con Anthony. "Me considero la mujer más afortunada del mundo solo por vivir en tu vida. Más allá de mi padre, eres sin duda el mejor hombre del mundo", añadía con una serie de fotografías de su romántica pedida. Los detalles del momento no podían ser más bonitos: el actor de Señores del caos había trabajado con una marca de joyería creada por una mujer vietnamita para hacer un homenaje a las raíces de su futura esposa. "El hecho de que supiera lo importante que era para mí que una empresa vietnamita ayudara a diseñar mi anillo es una prueba de cómo de detallista es siempre", escribió. "No puedo esperar a ser tu mujer, cariño. Te quiero muchísimo".

VER GALERÍA

- El nuevo 'novio de América' se llama Noah Centineo y ya ha conquistado internet

"Anthony es mi mejor amigo. Es mi persona... ha sido un guerrero conmigo en cada paso del camino, durante todos los cambios en mi vida en los últimos seis años", ha explicado Lana en una entrevista reciente. Aunque el debut de la actriz fue en una película de superhéroes, su gran éxito y precisamente el giro que ha dado su carrera y que ha supuesto el comienzo de una nueva etapa de su vida fue su papel en A todos los chicos de los que me enamoré. Con el filme de Netflix, donde comparte protagonismo con Noah Centineo, alcanzó el estatus de estrella y firmó para participar en dos secuelas que ya se han estrenado en la plataforma. Actualmente tiene acaba de estrenar la película Moonshot (con Cole Sprouse) y está pendientes tres proyectos. Una participación en la serie Boo, Bitch, en Rilakkuma's Theme Park Adventure y en la película Coyote vs. Acme.

VER GALERÍA

- Así es Anna Cathcart, la protagonista del spin off de 'A todos los chicos'

Otra cosa que Lana Condor y Anthony de la Torre tienen en común es su amor por la música, y no han tenido miedo de plasmar su amor en canciones. Si bien ya publicaron su single debut como dúo en febrero de 2020, tras anunciar su nuevo estatus han compartido otro tema en el que hablan de lo especial que es su relación. El siguiente paso es la boda, ya que tal y como han explicado a People, no planean estirar su compromiso mucho tiempo porque ya han tenido un noviazgo muy largo. "Estamos en proceso de planear nuestro enlace", comentaba la intérprete.