Así es Anna Cathcart, la protagonista del spin off de 'A todos los chicos'

Si hablamos de iconos de la generación Z, con permiso de Olivia Rodrigo, no podemos pasar por alto el nombre que no deja de sonar en redes sociales en los últimos días, el de Anna Cathcart –aunque lo cierto es que ambas tienen en común no solo su edad (18 años), sino también su origen. Las dos proceden de la factoría Disney. Esta joven actriz canadiense se ha convertido en la protagonista de la noticia bomba que nos ha sorprendido a todas las fans de A todos los chicos de los que me enamoré: y es que la saga que nos enganchó a la historia de amor de Lara Jean y Peter Kavinsky tendrá un spin off.

Así lo anunciaba Netflix hace poco, explicando que la historia continuará centrándose en uno de los personajes más queridos por el público (no, no es Noah Centineo). Hablamos de Kitty Song Covey, la hermana pequeña de Lara Jean, cuya peculiar personalidad –obra y gracia de Jenny Han, autora de las novelas– cautivó a todos los fans de las películas. Y claro, el gigante del entretenimiento no ha querido perder la oportunidad, por eso estrenará próximamente una serie de 10 episodios con Anna Cathcart como protagonista. Por lo que sabemos hasta ahora, la trama girará entorno a la joven, que recorre medio mundo para encontrarse con su novio y se da cuenta de que las relaciones son más complicadas de lo que pensaba (¿la veremos de nuevo viajando hasta Corea del Sur, el país del momento?).

Sobre la fecha de estreno de XO Kitty, que así es como se llamará el spin off, aún no sabemos nada. Pero sí conocemos la historia de Anna Cathcart, el nuevo icono para la generación Z al que siguen más de tres millones de personas en Instagram.

De 'chica Disney' a Netflix

Aunque muchas la hemos conocido por su papel en A todos los chicos..., en realidad Anna dio el salto a la fama mucho antes. Fue en el año 2014, cuanto tenía tan solo 11 años y fue elegida tras una búsqueda mundial para interpretar el papel protagonista de la serie de Disney Odd Squad. Se trataba de su primera audición.

A tan corta edad se marchó a Toronto para vivir y trabajar (mientras compaginaba sus estudios) y pronto recibió un premio por su trabajo y varias nominaciones a otros. Desde entonces, la actriz ha participado en otras series y películas de Disney, como en Los Descendientes 2 o en el reparto de Star Wars: Visions.

Tiene una hermana, pero ganó dos más en el rodaje

Anna nació en Vancouver, pero en la actualidad vive con su familia en Toronto, junto a sus padres y su hermana mayor. Con esta comparte una gran relación, como deja ver a través de las fotos que sube a Instagram, algunas fruto sesiones en su propio jardín realizadas por ellas mismas.

Pero la actriz ha explicado en más de una ocasión que durante el rodaje de A todos los chicos... ganó dos hermanas más, Lana Condor y Janel Parrish, su familia en la ficción y un gran apoyo en la vida real.

Un estilo que acapara likes en redes

Lo que cautiva de Anna Cathcart es la sencillez que transmite. Y es que la canadiense es una persona humilde que disfruta de las redes sociales sin pretensiones y mostrándose al natural. Por sus 16 años subió una imagen comiendo patatas fritas de McDonald's: "Aún me preguntan si quiero el menú infantil", suele bromear. Por los 17, celebró un picnic con su familia. También compartió cómo fue su graduación, lo bien que se lo pasa en Disney World, lo mucho que quiere a su perra Mia o que disfrutó como nunca en un concierto de One Direction. Naturalidad en estado puro que deja ver que, detrás de una estrella mundial, se esconde una adolescente de lo más normal.

Quizá por eso sus seguidores se sienten tan identificados con ella. Una personalidad peculiar que expresa también a través de su estilo, con outfits que llaman la atención por su versatilidad y originalidad, en muchas ocasiones.

Anna Cathcart es también una pequeña fashion victim que combina estilos de todo tipo, desde la ropa más moderna hasta prendas vintage que ha heredado de su madre y que le sientan como un guante.

Seguiremos de cerca la pista de la actriz, ¡promete!